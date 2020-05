🎧 Gracias Andorra: #CubaSalvaVidas (+Fotos)

La Habana-. La enfermera pinareña Dayna Rosa González de la Rosa lleva dos meses en el principado de Andorra. Ella ha crecido ante al reto de una pandemia que la colocó frente a la muerte. Su relato es conmovedor, sus historias cuentan de afectos, sanaciones, profesionalidad, jornadas agotadoras, pacientes agradecidos, angustias de salud, nostalgias infinitas, nuevos amigos.



Fue la primera entrevistada en el programa Ventana Rebelde de nuestra emisora que llegaba gracias a la magia de la Radio y las nuevas tecnologías hasta el hospital Centro Sociosanitario del Cedre, donde labora la enfermera cubana como parte del contingente Henry Reeve que acudió de inmediato a esa nación europea ante el llamado de salud urgente de las autoridades de ese país.





Tengo que decirles con mucha alegría y regocijo que hoy, en el hospital donde trabajo, no hay pacientes diagnosticados de COVID-19. Cuando llegamos había 120 casos ingresados. Ese es mi mayor orgullo.





A mis pacientes me debo, ellos son la razón de ser de cada uno de nosotros… Cada día tengo nuevas historias como la del matrimonio de Pilar y Leocadi. Él tienes 95 y ella 90 años. Esos abuelos diariamente me esperan. Ellos aseguran que soy su luz… y me conocen hasta por la forma de hablar y siempre reclaman de nuestra atención. Yo sé que nuestro amor les ha cautivado.