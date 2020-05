Hugo González: La felicidad de ganarle golpes a la vida (+ Audio)

Caía la tarde de un miércoles cercano, cuando sin aviso previo, toqué en la puerta de un acogedor apartamento, en el cuarto piso de uno de los edificios, que dan vida, a un nuevo reparto urbano de la ciudad de Holguín, llamado Villanueva III.



Realmente, en ese momento no estaba seguro de poder establecer una entrevista con el psicólogo médico Hugo González Diéguez, un prestigioso especialista del Hospital Pediátrico de Holguín. Lograrla, constituía un pedido especial de Radio Rebelde.



Sin embargo, apenas unos minutos después de ser recibido por su esposa Irela, y casi enseguida iniciar una familiar conversación con este cubano, a quien la vida quiso darle un golpe, cuando apenas con cinco años, una retinosis pigmentaria le privó de la vista totalmente, ya estuve seguro que hoy tendríamos el inmenso privilegio de conocer su ejemplar historia de vida.



Apenas los primeros atisbos de conversación, mesurado y certero, nos refleja, sin equívocos, una personalidad cargada de noble y positiva estirpe, de quien, a su innato talento, acompaña una vasta cultura integral, adquirida como otra hermosa muestra de una voluntad sin límites: Sencillamente resulta imposible no admirarlo.



La vida me ha concedido el premio de recibir, desde sitio preferencial, una clase magistral, sólida y trasparente, impartida con humildad propia y espontánea.



Más que historia de vida, la de Hugo González Diéguez, es una lección para la vida, como para demostrar que en la resistencia, está siempre la victoria.

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la entrevista.



