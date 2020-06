🎧 La luz de la memoria, en Zona Roja por el doctor Rafael Pérez Cristiá 2020-06-27 12:39:37 / web@radiorebelde.icrt.cu / Claudia Díaz Pérez





La muerte no es verdad cuando se ha cumplido la obra de la vida, esta esencia martiana fue recurrente en la noche del viernes, en el programa radial La Luz de la Memoria, en Zona Roja donde se recordó al recientemente fallecido, Dr Rafael Pérez Cristiá, quien conjugó en su vida ciencia y salud, director hasta su último aliento del Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED).



Amigos, colegas, admiradores, agradecidos de la obra del Dr. Rafael Pérez Cristiá comparecieron para dar fe del ser humano sensible, gentil, solidario que convivía junto al eminente médico y riguroso dirigente, todas las cualidades en un mismo cuerpo y alma.





Yaquelín Rodríguez Valdez, subdirectora del CECMED leyó emocionada las palabras que con motivo del 31 aniversario del centro, escribió el Dr. Pérez Cristiá y que constituyen actualmente un mensaje para todas las personas.



“...Actualmente con la enfermedad he comprendido que necesitamos cultivar más el amor, más la confianza porque el amor a los demás es lo que nos dará la razón. Basta de ego, basta de miedo, avancemos juntos por el camino del bien”.



Tanto la Dr. Yaquelín como Odalys Bravo, jefa del Departamento de Comunicación de la autoridad reguladora cubana ponderaron al ser humano sensible, jovial, sencillo que fue su jefe.



“Lo mejor de trabajar con Pérez era que no había tiempo para la inercia. Siempre era un pensamiento constante porque fue un visionario tremendo, con deseos de que todo fuera siempre a mejor. Cuando uno creía que había logrado una meta, que él mismo te había inspirado ya estaba con el otro pensamiento. Era un incansable inconforme”.



El presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz alegó que los resultados que se han obtenido en el enfrentamiento a la COVID-19 llevan la impronta también del Dr. Rafael Pérez Cristiá.





La periodista Arleen Rodríguez Derivet, conductora del espacio radial miltimedia La Luz de la memoria en Zona Roja.



Martínez Díaz comentó a la conductora del Espacio, la periodista Arleen Rodríguez Derivet, sobre las conversaciones que sostenía recientemente con el Dr. Pérez Cristiá y su viuda la científica cubana, Concepción Campa, ambos manifestaban la confianza en que Cuba logrará una vacuna contra el SARS- CoV-2.



“Tenía la opinión de que Cuba logrará esa vacuna y yo quiero en nombre de los compañeros de BioCubaFarma, del grupo de instituciones que están trabajando intensamente decir que esa vacuna la vamos a lograr y se la vamos a dedicar al pueblo de Cuba y al Dr. Rafael Pérez Cristiá”.



Entre los que recordaron en la noche del viernes al amigo, al médico y al científico se encuentra el Dr. Francisco Durán, director nacional de Epidemiología.



“Pérez y yo cuando teníamos entre 23 y 25 años estábamos juntos en Camagüey, en el hospital del Ejército Juvenil del Centenario, trabajábamos y vivíamos en la misma institución. Siempre lo admiré como profesional, como amigo, como compañero, como padre, como esposo”.



El pianista Frank Fernández confesó que por primera vez tomó el teléfono espontáneamente para intervenir en un programa de radio, poseído por el deseo de homenajear a un gran amigo.



“Los ateos dicen que no hay vida después de la muerte, los creyentes dicen que los espíritus existen. Nada puedo yo asegurar, no soy de ninguno de los extremos pero si quería asegurar, decirle a todos los oyentes que hemos perdido un hombre que no se fabrica, un hombre que es difícil de clonar”.



El presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto destacó del Dr. Rafael Pérez Cristiá, su criollismo y sentido de la responsabilidad.



“Todas las misiones que tuvo en el campo de la ciencia las desarrolló con alegría, con amor, con sentido de la misión y que estaba haciendo algo que tenía que ver con los principios de Fidel, de Raúl de la dirección de este país...Se puede tener mucho talento y no ser una buena persona, en le caso de Rafael talento, voluntad, disciplina, sentido de la responsabilidad se unían con una nobleza de alma verdaderamente excepcional”.



La luz de la memoria, en Zona Roja no fue un programa de luto, celebró la vida del Dr. Rafael Pérez Cristiá, director del CECMED, institución encargada de que los medicamentos, equipos y dispositivos médicos que se emplean en el sistema nacional de salud para curar, sean seguros y eficaces.



En audio le compartimos el programa completo.