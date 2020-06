🎧 Las voces de la Resistencia (+Fotos) 2020-06-28 14:56:59 / web@radiorebelde.icrt.cu / Cu Thanh Tu



Fotos de la autora.



La Habana.- Vivir en Cuba, entre los cubanos, en sus propias casas, me ha hecho resistente. Aun así, por mucho que me sienta cubana, nunca comprendería por completo lo que implica serlo auténticamente…vietnamita de nacimiento y cubana por adopción me siento afortunada y querida por quienes me acogieron a lo largo de seis años que ha durado mi carrera universitaria y mi estancia en esta la Mayor de las Antillas.



La mayoría de los que viven en la Isla no conocen otra Cuba que no sea la de la resistencia ante un bloqueo que intenta cada vez más asfixiarla. En esa Cuba, donde el jabón, la pasta de dientes y los alimentos son escasos, donde caminar a veces resulta más rápido que trasladarse en un transporte público y donde “las colas” son parte ya de la cultura de resistencia forjada a lo largo de su historia y ahí he vivido yo.





… ¡Yo no sé qué misterio de ternura tiene esta dulcísima palabra, ni qué sabor tan puro sobre el de la palabra misma de hombre, que es ya tan bella, que si se le pronuncia como se debe, parece que es el aire como nimbo de oro, y es trono o cumbre de monte la naturaleza! Se dice cubano, y una dulzura como de suave hermandad se esparce por nuestras entrañas, y se abre sola la caja de nuestros ahorros, y nos apretamos para hacer un puesto más en la mesa, y echa las alas el corazón enamorado para amparar al que nació en la misma tierra que nosotros, aunque el pecado lo trastorne, o la ignorancia lo extravíe, o la ira lo enfurezca, o lo ensangriente el crimen. ¡Cómo que unos brazos divinos que no vemos nos aprietan a todos sobre un pecho en que todavía corre la sangre y se oye todavía, sollozar el corazón! (Martí, Vol.4, p.271)



Las palabras de José Martí me conmueven, las he leído cientos de veces porque yo he estado sentada a la mesa. Tal como él lo afirmaba hace muchos siglos; sin embargo, la verdad es que los cubanos tienden su mano y dan refugio a quienes, incluso, no nacimos en esta tierra.



Para entender a Cuba, sus sueños, para entender lo que hacen y también sus limitaciones, es necesario, ante todo, conocer su historia, su cultura, su gente valiente a toda prueba como Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República, a quien el gobierno de Estados Unidos condenó a dos cadenas perpetuas y 15 años de privación de libertad. Para él, la resistencia fue la fuerza que permitió la victoria, y con ella, el regreso a la Patria.

“No nos dejamos doblegar, no traicionamos los principios, no flaquear. Eso es para mí resistencia… Es la capacidad de una persona o de un pueblo de mantener su voluntad. Y el pueblo de Cuba a lo largo de su historia ha dado prueba de su capacidad de resistencia”



Gerardo cuenta sus anécdotas en 16 años en cárceles norteamericanas, me dice que no vio a su esposa en 12 y que muchas veces sus cartas no llegaron, fueron escondidas para intentar quebrar esa resistencia. Mira por la ventana y con absoluta humildad expresa:

“… esa gente que está ahí en la cola de la guagua, al sol, eso es también resistencia” y aquellos carceleros, que se molestaban por mi esperanzadora resistencia a toda prueba no conocen la vida del pueblo cubano frente a los impactos del bloqueo, uno de los más brutales de la historia de la humanidad que perdura hasta hoy.







En la era de Trump, prácticamente todas las semanas se adopta una nueva medida hostil y agresiva por Washington contra La Habana: desde las restricciones al envío de remesas a Cuba, la prohibición de las transacciones bancarias específicas, hasta la cancelación de licencias para viajes educativos, la vigencia del Título III de Ley Helms-Burton, el impedimento del envío de petróleo a Cuba, las restricciones de los barcos y vuelos a destinos cubanos, hasta que “nos quieren cortar la luz, el agua y el aire”, como se dice en buen cubano.





Al decir del investigador y académico Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas:

“Trump nos está haciendo un enorme daño, nos está tratando de asfixiar. Pero desde el punto de vista de los principios y las ideas, nos está ayudando. Cuando la gente ve a ese energúmeno twittear una nueva idea que se le ocurre, o que se la sugieren al oído, para hacer daño a Cuba, la gente siente que es más importante resistir”.



Los cubanos han llegado hasta aquí, bloqueados y resistiendo carencias, son víctimas de una cruel asfixia económica; pero este pueblo no es de alimentar odio, ni al pueblo estadounidense ni a ningún otro; todo lo contrario…siempre dispuesto a tender la mano a cualquiera que la necesite y nunca dejar morir la esencia solidaridad que le identifica.



La mayoría de los cubanos que residen en el archipiélago viven sin demasiados lujos. Tienen por lema : “a mal tiempo buena cara”…Nada ha sido fácil ante las agresiones de la primera potencia mundial, la Isla apenas sobrevive en condiciones normales pero Cuba acumula una resistencia heroica, y el cubano no pierde el sentido del humor y la capacidad de reírse de sí mismos, aunque a veces la risa tenga también un sabor amargo.



Cuba es Carlos Manual de Céspedes, José Martí; Y por supuesto, es Fidel, aunque ninguna plaza, ni avenida, ni hospital, ni puente, lleve su nombre, petición del mismo Comandante. Su legado se ha instalado en el alma del proyecto País, y él sigue estando en todas partes, en millones, porque en Cuba cualquiera con profundo orgullo y derecho de conquista te asegura: Yo soy Fidel.







Cuba entiende que la salud es un derecho humano. La garantía de atención médica gratuita a toda la población cubana se convirtió, desde los momentos del triunfo de la Revolución, en uno de los paradigmas sociales fundamentales, lo cual se corresponde con la esencia humanista y de justicia social que caracteriza al proceso revolucionario.



El sistema de salud cubano es reconocido de excelencia a nivel mundial también por su internacionalismo. Hoy, en medio de una urgencia sanitaria global provocado por el coronavirus SARS-CoV-2, la solidaridad cubana, vestida de batas blancas, es una realidad… Cuba ha mostrado la gestión de un sistema de salud accesible, gratuita y universal a favor de la salvación de todos.



Desde el tercer mundo, en la lejana Togo, en Guinea Conakry, en Angola, en Argelia hasta en el primer mundo en Italia y también en el Principado de Andorra la cooperación médica cubana continúa salvando vidas.



El coordinador de la brigada, que presta sus servicios en el principado de Andorra, doctor Luis Enrique Pérez, explica que desde su llegada el pasado 29 de marzo, La Misión cubana ha contribuido notablemente al mejoramiento de la situación epidemiológica del país.

Orgullosos debieran sentirse todos los cubanos por sus médicos, que no solo son los héroes de este momento, sino de todos los tiempos. Las muestras de entrega, sacrificio y profesionalidad de cientos de miles de médicos y enfermeros cubanos quienes se arriesgan su propia vida para salvar otras, han conmovido a millones de personas.







En la actualidad hay unos 28 mil médicos cubanos en 59 países de los que 37 presentan casos de COVID-19. A lo largo de los años, más de 400 mil profesionales de la salud han cumplido misiones en 164 países de África, América, Oriente Medio y Asia y una amplia campaña internacional hoy, aboga por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz para los doctores cubanos del Contingente Henry Reeve, especializados en situaciones de desastres y graves epidemias.



Entonces… ¿cuál es el misterio de la isla rebelde? Para entender ese milagro, no basta haber visitado a Cuba, ni haber vivido en Cuba. Para comprenderlo, hay que sentirse cubano como dice la canción popular.



Sentirse cubano es jugar dominó en aquella esquina cada tarde, acompañado por muchos, es bailar por doquier nada más al escuchar la primera nota musical, es jugar pelota en cualquier terreno y esquina de un barrio. Es acunar un sueño; incluso, lejos; es decir: “asere, qué bolá”, es trascender las fronteras de un espacio geográfico hasta llegar a la conciencia de que todo aquello que ansía, es amanecer una mañana aquí.















¡Cuba se extraña! Así me pasará a mí…volver al mundo de los abrazos, de conversar con las manos y el tacto; incluso, aquel grito habitual del chofer de un ómnibus bien apretado “vamos caballero que atrás ta’ vacío”. Los almendrones y su humo, el “ruido” en la inmensa cola en una bodega cuando venden algún artículo de primera necesidad, y están también los aplausos que revuelven toda la isla junto al sonido firme del cañonazo cada noche a las 9.



Sonoridades me digo. Y entonces reflexiono que a los 19 años esta vietnamita nacida en las afueras de Hanói, puso los pies en Cuba por primera vez. Y mi viaje aún no ha terminado. Durante estos seis años, nada ha sido fácil, pero tampoco imposible… Me iré enamorada de este país, como si fuera su amante íntima de mucho tiempo. No me explico por qué. Solo me digo que aquí está mi alma cubana siempre lista para volver a esta, Mi Casa.



