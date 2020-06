🎧 Los héroes de Lombardía cuentan sus experiencias en Zona Roja 2020-06-16 12:35:36 / web@radiorebelde.icrt.cu / Claudia Díaz Pérez

La Habana-. Lo testimonios de los Héroes cubanos de Crema y la atención a la salud mental de los niños en medio del enfrentamiento a la COVID-19 fueron las propuestas de La luz de la memoria, en Zona Roja, el programa radial, conducido por la periodista Arleen Rodríguez Derivet, que produce Radio Rebelde y Cubadebate.



En la primera parte del espacio, la Doctora Tania Peón Valdez, secretaria general del Grupo de Psicología y Psiquiatría para el enfrentamiento a la COVID-19, explicó que el hecho de que el nuevo coronavirus no se manifieste en los niños con un empeoramiento del cuadro clínico, no significa que sea un evento al que no se le daba temer.



“Un niño que enferma aunque su enfermedad no sea clínicamente grave es un pequeño que se somete a un aislamiento, a un estrés psicológico porque va aun hospital, tiene que estar aislado, tiene que cubrir un tratamiento médico”. En la psiquiatría infantil, enfatizó la especialista, no solo se trabaja con el niño también se interactúa con la familia.

Toda la familia se moviliza alrededor de la salud del niño y genera ansiedades tanto en la familia como en el infante, sobre todo con una patología como esta que aunque la expresión sintomática en la edad pediátrica no ha sido de las más graves, es una entidad que todavía está conociéndose, en su expresión clínica y en su pronóstico futuro, en las secuelas.



Entre las 9 y las 11 de la noche desde la cabina central de Radio Rebelde se estableció comunicación, vía telefónica, con el Centro Internacional de Salud La Pradera, donde cumplen el aislamiento los 52 integrantes de la Brigada Médica que regresó de Lombardía.



Para el médico camagüeyano Leosbel Pérez Gutiérrez, la ciudad de Crema no fue su primer encuentro con una situación de desastre o grave epidemia. Antes estuvo en Venezuela, en Guatemala pero fue la atención a enfermos del ébola en Sierra Leona, la experiencia que lo ayudó a enfrentar la COVID-19 con mayor experticia.

Ya para nosotros fue familiar. Todas esas medidas de bioseguridad, el uso de los medios de protección fue facilitado por la misión anterior donde hubo que protegerse más porque el virus era más letal, el SARS- CoV-2 no es tan letal como contagioso.



La magia de la radio posibilitó llegar hasta el hogar del médico en el municipio Vertientes donde la esposa Yania, al cuidado de tres hijos vive orgullosa de su héroe.



El Doctor holguinero Jorge Luis Quiñones comentó que en Italia hicieron amigos para toda la vida, allí dejó Cuba la mejor huella. El taxista Alessandro y su esposa acompañaron a los cubanos hasta el último momento y hoy continua la comunicación.



“Fueron los últimos en despedirse, al abordar el ómnibus cuando íbamos para el aeropuerto, ahí nos despidieron con lágrimas en los ojos. Él pertenece al grupo de transportistas de un club de fútbol que se encargó de nuestro traslado en la ciudad de Crema”.

Zona Roja, le llaman al área de mayor probabilidad de contagio. Para el enfermero tunero Eduardo Brito, la zona Roja de la COVID-19 en Lombardía no ha sido el único peligro como internacionalista.



“Tengo 6 misiones. Cuando trabajé en África atendí a enfermos de malaria, paludismo, ébola”.



Eduardo y Natacha no solo comparten el amor de pareja. Ambos son enfermeros. La esposa comentó a la conductora del espacio, Arleen Rodríguez, cuanto se extraña en casa al marido colaborativo, al padre.



Durante 2 horas La Luz de la memoria en Zona Roja permitió a través de testimonios, diálogo familiar, música conocer la vida personal de médicos y enfermeros que dejaron en Lombardía, la huella humana y solidaria de Cuba. A ellos que se despidieron ya hace 3 meses de su hogar para cumplir la máxima fidelista de ser apóstoles y creadores de un mundo más humano, se dedica La luz de la memoria, en Zona Roja, cada lunes y viernes a las 9 de la noche.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.