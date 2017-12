Making-of de las Charangas de Bejucal (II)



Fotos: Daniela Muñoz y Lena Hernández



Cuentan que Lorenzo Romero Miñoso (1880 - 1968) se convirtió en leyenda por sus prominentes glúteos, sus atuendos de mujer y aquel pañuelito que agitaba para atrapar la atención de los hombres. Desde 1912 nunca se ausentó a los desfiles charangueros.



La Macorina: uno de los personajes





La Macorina pertenece a los recuerdos de muchos bejucaleños que como Ibrahim Cabrera, la vieron cuando eran niños. “Todo el mundo quería saber por qué ese personaje que no era de Bejucal venía para acá, se pasaba el día en casa de Jesús Felipe y a las 5 de la tarde salía ella vestida con sus glúteos grandes, los senos, la sombrillita y una careta sin sonrisa que solo te dejaba ver por los costados, el rostro real de la persona”.



Realmente Lorenzo era un obrero de la construcción en La Habana Vieja, pero sufrió un accidente y quedó inválido. Fue entonces que le hizo una promesa a la Caridad del Cobre: si caminaba otra vez, participaría todos los años en las Charangas de Bejucal con aquel disfraz femenino.



Su última salida sería exactamente medio siglo después, en 1962. La Macorina se convirtió en una especie de mito de las festividades. Según cuentan, ni los hijos sabían el secreto de aquel personaje que su padre interpretaba cada año como parte de las Charangas de Bejucal.







Se convirtió en un símbolo y todavía participa en los festejos. Lorenzo Romero Miñoso murió en 1968, pero siempre hay alguien que se disfraza con prominentes glúteos, atuendos de mujer y agita un pañuelito para atrapar la atención de los hombres. La Macorina revive cada año, es parte de la esencia de las Charangas, y en Bejucal las tradiciones se respetan y se protegen.















Charangas de Bejucal: el Patrimonio



Anoche, ¿qué te pasó?

¿Se te aflojó la rodilla?

No te vi sacar el gallo

Ni montado en la camilla.

La Ceiba no tiene gracia,

Ni tiene na' que comer,

Por eso van a vender

El alacrán en la plaza.



Las llamadas “pullas” fueron introducidas en las fiestas por los negros congos. Los desfiles de las carrozas llevan en sí la rivalidad hecha música y palabras: lo mismo en una cuarteta conguera que en una décima. Cada bando se propone ridiculizar al otro y las ironías se hacen arte.















Juan J. Barona, quien fuera historiador de la localidad, destacaba siempre el recurso del diálogo rimado en décima. “Se inventaban dos personajes, uno espinista y otro ceibista, para que escenificaran las rivalidades que en diciembre afloraban en las calles”.



En esa constante provocación de creatividades, el público que disfruta de las Charangas de Bejucal asiste a un espectáculo que ronda los 200 años de historia, con una conga muy peculiar bautizada con la sangre y el sudor de generaciones de esclavos y sus descendientes.







Según han estudiado investigadores de la Casa de la Cultura de Bejucal, la herencia músico-instrumental de los antiguos Malayos y de la Musicanga evolucionó hasta conformar un timbre y un ritmo propio, perfectamente diferenciables de las congas cubanas. El ritmo siempre in crescendo, en constante entrecruzar de tumbadoras, quinto, rejas y bombo, la hacen vigorosa y potente como ninguna otra. La estructura sonora de la conga permite cierta libertad de improvisación, aun en aquellos instrumentos destinados a conformar la base rítmica.



Con sus sonidos y costumbres características, Bejucal celebró en 2014 su aniversario 300, y pero desde hace mucho tiempo, cuando se habla de ese pueblo necesariamente se piensa en sus carrozas, únicas en el mundo.







Habrá que entender entonces que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, a propuesta de la Comisión Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, haya decidido en 2015 incluirlas en su nómina, “en aras de garantizar la sostenibilidad y visibilidad de una expresión de la identidad de este país”.



Habrá que llegarse un día por Bejucal para sentirlo. Si es Nochebuena, quizás usted vea una bandera cubana dibujada con bombillos sobre un armazón de más de 20 metros de altura. Tal vez escuche la conga y baile, mientras el ruido del tren anuncia su llegada a la estación. O quizás encuentra la Macorina, con su rostro sin sonrisa... Habrá que saber de santos, de esclavos y de sacrificio. Habrá que tomar partido. Usted será de un bando o de otro, porque solo puede aplaudir por uno de ellos, cuando todas las sorpresas se conviertan en espectáculo.











Del Autor