No es la muerte, es la eternidad (+Audio, Fotos y Video)

José Martí: No es la muerte, es la eternidad. Fotos: Alejandro Rojas Espinosa



De pasos, miradas y asombros se llenará el Parque 13 de Marzo en La Habana Vieja, lugar donde se encuentra la réplica de la estatua ecuestre de José Martí. Esculpida por la artista estadounidense Anna Hyatt Huntington, situada desde 1950 en la Avenida de las Américas en Central Park, Nueva York.



Cubanos acostumbrados a ver a José Martí en escuelas, centros de trabajos, lo pueden apreciar por primera vez, en una de las formas más bella en las que se puede admirar al ser humano. No era cuando moría lo que se ve en esta estatua, sino cuando se entregaba. Como bien dijera el apóstol: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”.



Quizás para algunos resulte difícil ver la muerte representada, cuando otros puedan apreciar uno de los momentos más gloriosos del ser humano. Resulta un espacio para meditar de cuántas enseñanzas nos dejó el Apóstol, cuántas hemos aplicado y cuántas nos faltan.







Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:









Lo que veremos no es al Martí de Cuba, veremos al Martí de Latinoamérica, al que sin quizás pensarlo se convirtió en Martí del mundo. Del que muchos hablan y siempre andan parafraseando sus tan múltiples frases. El que no solo entregó su tinta en palabras, ni su sangre un día.



Él se entregó asimismo por las justas causas, esas que convierten en grandes a las personas, y solo quien sea capaz de entenderlo, y nunca espere nada a cambio, recibirá como recompensa, la eternidad.



Escuche en audio la propuesta especial:











Sugerimos en video el justo momento del emplazamiento de la estatua en La Habana.







