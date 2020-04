Seamos solidarios con los ancianos

Aunque son numerosas las veces que las autoridades de salud pública del país alertan de la importancia de permanecer en las casas para no contagiarse con el temido virus Covid-19, aún son frecuentes las personas que se ven en las calles ya sea por una urgencia vinculada con buscar alimentos, medicamentos, u otro tipo de necesidad.



Entre los que vemos con frecuencia están los ancianos, que constituyen uno de los más grupos más vulnerables, aún más si viven solos pues tienen que ingeniárselas para resolver sus propios problemas.



No obstante se tomen todas las medidas orientadas para evitar el contagio, sobre todo en las colas que la mayoría de las veces son largas, lo cierto es que el riesgo se mantiene, de ahí la necesidad de contar con la ayuda de otras personas.



Aunque el estado se preocupe por garantizarles algunos requerimientos básicos, no está de más el interés personal de cada cual, con quienes en ocasiones viven cerca de nuestras casas.



Existen un gran número de personas mayores que se relacionan y socializan con otras de edades similares y realizan múltiples tareas en sus casas y fuera de estas, sin embargo, a medida que pasan los años las fuerzas disminuyen y aquello que se hacía con facilidad, con el tiempo cuesta más esfuerzos.





Se trata de movilizar los mejores sentimientos como son la solidaridad, la consideración, y dejar atrás la indiferencia que nada aporta; vale la pena pensar en ello. Sería oportuno manifestarles la disposición y preguntarles si necesitan ayuda en alguna cuestión.



En tiempos difíciles como los que se viven ahora en el país hay que pensar en lo mucho que hay que agradecerles a las personas mayores; ellos fueron en otros tiempos puntales de sus casas y protagonistas en la sociedad.



Numerosos son los ejemplos de aquellos que en su adolescencia y juventud participaron llenos de entusiasmo y determinación en disímiles misiones a las que los convocaron la Revolución.



Son los mismos que décadas atrás marcharon a los campos para enseñar a leer y a escribir a miles de cubanos mientras dejaban atrás las comodidades de sus hogares para compartir la vida con quienes permanecieron en el abandono de los gobiernos de turno durante años.



Al finalizar la Campaña Nacional de Alfabetización siguieron estudiando para más tarde devenir canteras de institutos y universidades. También vistieron con orgullo el uniforme de miliciano y participaron en entrenamientos militares para prepararse y defender la Patria.



Aún están entre nosotros quienes se hicieron profesionales y técnicos durante años para desarrollar la nación y dieron su aporte en movilizaciones agrícolas y de otro tipo.



Nadie debe de ser indiferente con los ancianos, uno de los grupos más sensibles de padecer el Covid-19; seamos solidarios y ayudemos para que no salgan a la calle y permanezcan en sus casas; hoy más que nunca necesitan que se les tienda una mano.

