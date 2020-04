Teatro Tacón: un tesoro cultural





Desde que se le conoce, siempre ha tenido su esplendor arquitectónico, la majestuosa lámpara de araña y el sonido retumbantes de los aplausos. Conocido en la actualidad como el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, fue en sus inicios el Teatro Tacón, en honor al capitán general Miguel de Tacón y Rosique, gobernador de Cuba entre los años 1834 y 1838.



El 15 de abril de 1838 sus puertas se abrieron por vez primera con la obra don Juan de Austria, actuada por el ya famoso actor cubano Francisco Covarrubias. Eran tan enigmático y encantadora la institución, que se entonces se puso de moda decir que ir a La Habana sin visitar el Tacón, era como estar en la ciudad italiana de Pisa y no llegarse hasta la torre inclinada.



Además, según cuentan los historiadores en su época se cantaban unas coplas, en las que se decía "tres cosas tiene La Habana que causan admiración: El Morro, La Cabaña y la araña del Tacón".







En sus inicios el Teatro Tacón fue el más grande y lujoso del continente americano, con sus 90 palcos, más de 20 filas, y donde podían apreciar del mejor arte en cada momento cerca de unas dos mil personas. Nunca han faltado en su escenario prestigiosas figuras internacionales, así como compañías de ballet, ópera y otras manifestaciones.







Pero su imagen ha cambiado, y para mejor. El edificio hoy vemos, y frente al cual nos hemos tirado más que una fotografía, es obra del arquitecto belga Paul Beleu, inaugurado en 1914. Se caracteriza por estilo neobarroco, inspirado en las construcciones del barroco europeo.



Destaca en su fachada principal cuatro grupos escultóricos en mármol blanco que representan alegorías de la Beneficencia, la Educación, la Música y el Teatro, obras de Giuseppe Moretti.



El actual Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, solo lo podemos ver por imágenes guardadas, pues el aislamiento ante el Covid-19 no nos permite acercarnos a su belleza. Y de él se aisló también el eco de los Bravos y de los aplausos. Sin embargo, esto no puede hacer que olvidemos que un día como hoy, este la capital de todos los cubanos, adquirió un tesoro cultural.





