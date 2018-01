Telmary: Mi primer amor es la música (+Fotos y Videos)



Rapera, jazz poet, spoken world artist o hechicera de la palabra son algunas de las definiciones de esta artista cubana. Fotos: Alejandro Rojas

A Telmary le han dicho rapera, jazz poet, spoken world artist, hechicera de la palabra, y todas la definen, pues comunicarse con el público que la sigue a partir de sus vivencias y del poder de decir, es su primera misión en la vida.



Encontrar su vocación no fue muy fácil, “realmente yo siempre quise ser periodista como mi mamá, pero bueno, por cosas de la vida no me aceptaron en las pruebas de aptitud y eso me cambió todo”.



“Aunque estudié en la Lenin y la física era una de las asignaturas que mejor se me daban, las letras siempre fueron mis preferidas”.





Antes de llegar a la música… la Lenin fue tu escuela y los que la vivieron dejaron algo ahí, ¿fue así para ti?



Si claro, yo dejé realmente muchas cosas, primero la experiencia, yo estuve becada desde los once años, durante la secundaria y entonces salir de allí para una institución como el IPVCE, hace que lo veas todo con otros ojos, porque la vida cambia, es un rigor consiente, nadie te está controlando, la escuela te obliga a tomar decisiones propias, a estudiar, a ser responsable, pero si tengo que escoger un momento… me quedo con el cuarto piso del trampolín, con el tanque de clavados vacío… allá arriba era como escapar de todo y vivir de verdad.



Ahora sí, cómo fue ese descubrimiento de la música…



Desde que cumplí diecisiete años decidí irme de mi casa, entonces con una temprana edad aprendí lo que era ahorrar para la renta, economizar, y además fue el momento en el que salí a buscar mi verdadera vocación, estuve vinculada con varios proyectos de música, iba siendo como una productora de fiestas apenas sin saberlo, perseguía el movimiento electrónico, y junto a DJ Joyvan fui entrando en ese mundo. Yo era como un termómetro de lo que el público quería en aquellas fiestas.



Recuerdo que la primera vez que hice “música”, fue inconsciente, un amigo perdió en una de las fiestas sus espejuelos y cuando se acerca a cabina, atormentado porque no podía ver, cojo el micrófono empiezo a decir, al ritmo de la canción “devuélvanle los espejuelos, devuélvanle los espejuelos”, y las personas empezaron a corear, hasta que tuve que aclarar que era una situación real, pero eso me hizo darme cuenta de que tenía cierto poder de comunicación con las personas y me sentía bien haciéndolo.



Después, entró a este grupo Lester, un DJ que mezclaba funk, soul, rap, y tiempo después comencé en un proyecto que fue realmente mi primera vez en la música.





Ese proyecto fue Free Holes Negros, ¿por qué ese nombre?



Resulta que en esos tiempos yo me quedaba alquilada en un cuarto que había en la casa de DJ Lester y cuando empezamos a bombardear ideas para un tema que él estaba produciendo, la mamá, cocinera por excelencia, estaba preparando unos frijoles negros, que recuerdo olían como la gloria, entonces alguien dijo, por qué no le ponemos fijoles negros al grupo y yo siempre con la onda inglesa dije: free de libres, holes de agujeros, entonces es mejor en inglés porque suena como “libres en los agujeros negros”, que atraen energía y así fue cómo surgió el proyecto, o mejor, como nombramos al proyecto.



Pero después de eso vino Interactivo…



Fue al mismo tiempo de hecho, estando en Free Holes Negros, Roberto nos llama a mí y a Lester para que fuéramos parte del grupo. De esa primera cita surgió la canción “No more”, a partir de ahí, este proyecto floreció y me hizo ser más responsable, porque ya en Free Holes Negros yo era una rapera, mujer, y cabeza de proyecto, pero en Interactivo nadie era rapero, yo era la que representaba el movimiento y entre músicos jazzistas la mayoría.



Y llega tu primer disco…

Mi primer disco “A diario” lo hice con mucho amor, fue mi primer bebe, iba a ser de diez canciones, pero terminó en 15. Lo recuerdo muy bien sobre todo porque me gané un Cubadisco con él, y aunque gane otros premios ese me marca mucho, porque hasta ese entonces no existía la categoría de rap, y cuando me inscribo en el concurso lo mío no era fusión, que era donde iba a participar y deciden abrir la categoría.

Hay un mito que el amor entre artistas es más fácil… ¿cuál es tu percepción del tema?



Yo creo que es complicado convivir con otro artista, es muy fácil enamorarse de otro artista, pero es difícil mantenerlo, porque el ego de alguno de los dos empieza a chocar, sin temor a ofender ninguno de los ex y, además, hay que sumar que no soy buena ama de casa, entonces creo que todos los hombres necesitan la mujer de la casa, y por amor lo he intentado, lo he falseado, pero más tarde o más temprano, me canso, tengo que seguir con mis pasiones, con quien soy.



Por otro lado, tener una relación con una persona que no sea artista, tiene que ser una persona muy especial y hasta cierto punto que esté más enamorado de ti que incluso tú de él, porque tiene que entender que hay una relación mucho más grande que es la música en mi caso. mi primer amor es la música, de ahí sale todo lo demás.





Y hablando del amor, ¿recuerdas tu primer beso?



Mi primer beso… fue a una edad temprana debo decir, en séptimo grado, con once años. Yo fui adelantada en la escuela, nunca hice prescolar, por eso no se dibujar bien, no se jugar con plastilina, no se rasgar y al empezar directo en primer grado, siempre fui la más chiquita del aula.



Al comenzar la secundaria me bequé en San Antonio de los Baños y con un muchacho más grande que yo, al final del primer curso, fue que sucedió, pero fue una historia de amor, en aquel momento muy bonita y la recuerdo muy bien.



Si tuvieras que hablar de alguna persona que recuerdes especialmente…



Te hablaría de Juan Formell. Él me dio mucha luz, en una entrevista recuerdo que habló de mí y me enseñó algunos elementos que yo no conocía sobre mi propio arte, entonces lo recuerdo mucho, en esa misma ocasión dijo que era una poetisa, y eso siempre me apoyó mucho, sobre todo por la historia de Marilú, su canción.



Mi mamá fue, en su juventud, bailarina de Tropicana, y ella que soñaba con el ballet clásico le pidió a Formell que, por favor, le compusiera un tema más lento, y ahí surge el solo de mi madre. Mucho tiempo después, sin esperanzas, le pedí el tema para adaptarlo, y me sorprendió cuando me dejó hacerlo, pero me supuso un reto muy grande.



Telmary, eres una persona de mucha energía no solo física sino espiritual, ¿de dónde viene?



Yo creo que esa energía me la da mi mamá. Mantengo una gran comunicación astral con ella porque murió joven y me dejó siendo una niña con mi hermana de nueve meses, pero en el fondo sé que me vela, me cuida y está orgullosa de lo que he hecho, cada vez que subo a cantar la siento mucho en el escenario.

