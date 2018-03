Che Guevara aboga por el espíritu socialista y comunista





5 de marzo de 1960.- El Comandante Ernesto Che Guevara asiste al acto de despedida de duelo de las víctimas del sabotaje de La Coubre que se efectúa en la intersección de las calles de 23 y 12, en el Vedado, La Habana, muy cerca de la entrada del cementerio Colón.



En ese acto Fidel Castro pronuncia por primera vez la consigna Patria ó Muerte.



Señaló Fidel:



“Y sin inmutarnos por las amenazas, sin inmutarnos por las maniobras, recordando que un día nosotros fuimos doce hombres solamente y que comparada aquella fuerza nuestra con la fuerza de la tiranía, nuestra fuerza era tan pequeña y tan insignificante, que nadie habría creído posible resistir, sin embargo, nosotros creímos que resistíamos entonces, como creemos hoy que resistimos a cualquier agresión. Y no sólo que sabremos resistir cualquier agresión, sino que sabremos vencer a cualquier agresión y que nuevamente no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte; sólo que ahora libertad quiere decir algo más todavía, libertad quiere decir Patria, y la disyuntiva nuestra sería: patria o muerte”.



5 de marzo de 1964.- En un encuentro con trabajadores vanguardias del Ministerio de Industrias el Che reflexiona acerca de distintos temas de importancia para el funcionamiento y desarrollo de la esfera industrial cubana.



En su intervención critica la actitud de un director de empresa que prácticamente “pirateó” personal calificado a otro organismo.

Expresa:



“Tenemos que crear el espíritu socialista y comunista, no podemos permitir que una empresa vaya muy adelante con esos métodos mientras las demás se quedan atrás”.



5 de marzo de 1967.- El Che es bastante breve en las anotaciones que hace en su diario en Bolivia en esta fecha. Señala:



“Joaquín y Braulio salieron de macheteros con lluvia, pero ambos están flojos y no avanzaron mucho”.



Seguidamente hace referencia a la situación que tenían con respecto a las reservas de alimentos:



“Se colectaron 12 palmitos y se cazaron algunos pajaritos, lo que permite guardar las latas un día más y hacer reserva de palmito para dos días”.

