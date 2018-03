Che Guevara y las anotaciones en Bolivia





19 de marzo de 1952.- Continúan Ernesto Guevara y Alberto Granado su transitar hacia la ciudad de Iquique en el territorio chileno. En sus Notas de viaje señala que:



“una sucesión de camiones nos transportó por todas esas regiones hasta llegar finalmente a Iquique tibiamente envueltos en un manto de alfalfa que era la carga que llevaba el camión que hasta allí nos acercara”.



19 de marzo de 1964.- Al frente de una delegación cubana el Comandante Ernesto Che Guevara arriba a Ginebra para asistir a la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo convocada por la Organización de Naciones Unidas que se celebraría en esta ciudad suiza.



El 8 de diciembre de 1962, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución presentada por 35 naciones para llevar a cabo una Conferencia sobre Comercio y Desarrollo. Fue convocada por el Consejo Económico y Social en el año 1964. Tuvo como objetivo promover el comercio de los países en desarrollo, estabilizar los precios de sus exportaciones y eliminar las barreras de entrada a los países industriales.



19 de marzo de 1967.- El Che es bastante explícito en las anotaciones que hace en esta fecha en su Diario en Bolivia. Señala:



“Por la mañana caminamos bien los de adelante y paramos a las 11, como habíamos convenido, pero otra vez se retrasaron Ricardo y Urbano, y, esta vez, Alejandro. Llegaron a las 13, pero con otra urina, también cazada por Ricardo y con ellos Joaquín”.



Detalla que se suscitó un incidente por un cambio de palabras entre Joaquín y el Rubio. Precisa:



“…tuve que tratar duramente a este último sin estar convencido de que fuera culpable”.



De inmediato escribe:



“Decidí seguir hasta el arroyo de todas maneras, pero andaba volteando una avioneta que no presagiaba nada bueno y, además, me tenía preocupado por la falta de noticias de la base”.



Y agrega:



“Pensaba que la tirada sería más larga, pero a pesar del desgano de la gente, llegamos a las 17.30. Allí nos recibió el médico peruano, Negro, que ha venido con el Chino y el telegrafista con la noticia de que Benigno esperaba con comida y de que habían desertado dos hombres de Guevara y la policía había caído a la finca. Benigno explicó que había salido a encontrarnos con alimentos y se cruzó hace tres días con Rolando; lleva dos días aquí pero no se había animado a seguir porque el ejército podía avanzar por el río, ya que la avioneta llevaba tres días voleteando. El Negro era testigo presencial del ataque a la finca por 6 hombres. No estaban ni Antonio ni coco; éste había ido a Camiri a buscar otro lote de hombres de Guevara y Antonio salió enseguida a avisarle la deserción. Recibo un largo informe de Marcos (D. VIII) en el que explica sus andanzas a su manera; llegó a la finca contra mis órdenes expresas y dos informes de Antonio explicando la situación (D. IX y X)”



Agrega:



“Están ahora en la base el francés, el Chino, sus compañeros, el Pelado, Tania y Guevara con la primera parte de su grupo. Tras de comer una opípara cena de arroz congrís y urina, Miguel salió a buscar a Joaquín que no había llegado y localizar a Chinchu, retrasado una vez más. Volvió con Ricardo y a la madrugada se presentó Joaquín juntándonos todos aquí”.

Del Autor