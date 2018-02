Che Guevara apuesta por el desarrollo de la economía cubana





28 de febrero de 1954.- Desde Guatemala Ernesto Guevara se dirige hacia El Salvador. En una carta que posteriormente le dirige a su familia detalla que en este país centroamericano apreció la situación de los trabajadores en las plantaciones bananeras de la United Fruit, una firma comercial multinacional estadounidense, fundada en 1899 que producía y comercializaba frutas tropicales (principalmente plátanos) cultivados en América Central, y que se convirtió en una fuerza política y económica determinante en muchos países de dicha región durante el siglo XX.



En la misiva también comenta que había pedido visa para visitar Honduras pero que se la negaron. Añade que al retornar a la capital guatemalteca tuvo que caminar cerca de 50 kilómetros porque se había quedado sin dinero para tomar el tren.



28 de febrero de 1957.- En carta dirigida a su padre, desde la Sierra Maestra, Ernesto Guevara, hace referencia a su situación en Cuba y explica las características de la lucha de liberación nacional que se llevaba adelante en la zona oriental cubana.



Detalla:



“Queridos viejos: Después de tanto tiempo aprovecho una coyuntura favorable para darles noticias mías. Lo que más siento es que no puedo recibir de ustedes ni una triste nota contando cómo van las cosas”.



El Che utiliza seguidamente palabras y frases que en forma simbólica pudieran ser interpretadas por sus familiares:



“Yo creía en el primer momento que el negocio fracasaba y la solución fuera rápida; pero después el patrón estabilizó las cosas y las empezó a enderezar, ahora parece que me dará vacaciones dentro de algunos meses cuando cristalice el negocio y pueda pagar toda la bodega”.



“Me estoy poniendo muy entendido en el negocio y creó que podré hacer una carrera con la ayuda del patrón, que es muy buena gente”.



El Che utiliza la palabra patrón para metafóricamente identificar a Fidel Castro, como máximo jefe del grupo de combatientes rebeldes que se hallaban en la Sierra Maestra y a través del vocablo negocio se refiere a la lucha revolucionaria.



También en esta fecha continuaba afectado por un fuerte ataque de asma que incluso casi le impedía poder caminar. No obstante, al conocerse la noticia en horas de la tarde que una numerosa tropa enemiga se hallaba cerca de donde ellos estaban, tuvo que sobreponerse con singular voluntad a la falta de aire para trasladarse hacia un sitio seguro donde los soldados de la dictadura no pudieran localizarlos.



28 de febrero de 1962.-El Comandante Ernesto Che Guevara visita la ciudad de Guantánamo para inspeccionar como marcha el montaje de la fábrica de picos y palas.



Fue el Che, en su función como Ministro de Industrias, quien decidió la adquisición de la planta en el exterior y su ubicación en Guantánamo. El Che se interesó por el desarrollo industrial de este territorio para contribuir a que progresara su economía.







28 de febrero de 1967.- Como día de semidescanso califica el Che en su diario en Bolivia a esta fecha. Detalla que después del desayuno dio una corta charla analizando la muerte del guerrillero Benjamín y contando algunas anécdotas de la etapa de la lucha en la Sierra Maestra, en Cuba.



Señala que a continuación salieron las exploraciones, Miguel, Inti, y el Loro Rosita arriba, con la instrucción de caminar 3 ½ horas, lo que él creía fuera necesario para alcanzar el río Abaposito, pero que no fue así por la falta de senda.



Precisa:



“… no encontraron señales de vida reciente”.



También detalla:



“Joaquín y Pedro subieron a los montes de enfrente, pero no vieron nada ni encontraron senda alguna o restos de ella. Alejandro y Rubio cruzaron el río pero no encontraron senda, aunque la exploración fue superficial. Marcos dirigió la construcción de la balsa y se inició el cruce apenas terminada, en un recodo del río donde desemboca el Rosita. Pasaron las mochilas de 5 hombres, pero pasó la de Miguel y quedó la de Benigno, mientras que sucedía al revés con ellos, y para colmo Benigno dejó los zapatos. La balsa no pudo ser recuperada y la segunda no estaba terminada, de modo que suspendimos el cruce hasta mañana”.



En un análisis que hace al concluir el mes el Che también expresa:



“Aunque no tengo noticias de lo ocurrido en el campamento, todo marcha aproximadamente bien, con las debidas excepciones, fatales en estos casos. En lo externo, no hay noticias de los dos hombres que debían mandarme para completar el conjunto; el francés ya debe estar en la Paz y cualquier día en el campamento; no tengo noticias de los argentinos ni del Chino; los mensajes se reciben bien en ambas direcciones; la actitud del partido sigue siendo vacilante y doble, lo menos que se puede decir de ella, aunque queda una aclaración, que puede ser definitiva, cuando hable con la nueva delegación.



“La marcha se cumplió bastante bien, pero fue empañada por el accidente que costó la vida a Benjamín; la gente está débil todavía y no todos los bolivianos resistirán. Los últimos días de hambre han mostrado una debilitación del entusiasmo, caída que se hace más patente al quedar divididos.



“De los cubanos, dos de los de poca experiencia, Pacho y el Rubio no han respondido todavía, Alejandro lo ha hecho a plenitud; de los viejos, Marcos da continuos dolores de cabeza y Ricardo no está cumpliendo cabalmente. Los demás bien. La próxima etapa será de combate y decisiva”.

