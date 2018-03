Che Guevara y la capital de los sueños





8 de marzo de 1952.- Como polizontes Ernesto Guevara y Alberto Granado salen desde la ciudad de Valparaíso hacia Antofagasta.



Catalogada como la Perla del Norte es una ciudad, puerto y comuna del norte de Chile, capital de la provincia y región homónima.

En sus Notas de viaje comenta que tras introducirse en el barco identificado con el nombre de San Antonio pudieron esconderse en un baño.



Describe la situación que tuvieron que enfrentar:



“De ahí en adelante nuestra tarea se limitó a decir con voz gangosa: “no se puede”, o “está ocupado”, en la media docena de oportunidades en que alguien se acercó. Las doce eran ya y recién salía el barco, pero nuestra alegría había disminuido bastante, ya que la letrina tapada, al parecer desde hacía bastante tiempo, despedía un olor insoportable y el calor era muy intenso. Cerca de la una, Alberto había vomitado todo lo que tenía en el estómago, y a las cinco de la tarde, muertos de hambre y sin costa a la vista, nos presentamos ante el capitán para exponer nuestra situación de polizontes”.



8 de marzo de 1962.- Al constituirse oficialmente la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, ORI, el Comandante Ernesto Che Guevara fue seleccionado para formar parte de dicha directiva.



Esta organización se creó como fruto de la integración del Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario 13 de marzo.



Estas organizaciones decidieron unificarse en una sola para fortalecer la unidad de las fuerzas revolucionarias.



8 de marzo de 1965.- El Che visita en la República Árabe Unida el central azucarero Ahma y recorre la provincia Keneh. También en ese mismo día y año, desde la RAU le escribe una carta a su tía Beatriz.



Le señala:



“Tita: Desde Tebas, primera capital de los sueños, te manda un recuerdo este poeta que no hace poesía y se ha convertido en un digno burócrata de panza respetable y hábitos sedentarios que marcha nimbado de añoranzas de pantuflas y críos (con la correspondiente fábrica, claro está). Un abrazo grande y recuerdo a las Hercilias y quizás al Hercilito, del antiguo, Teté”.



Desde la etapa de su niñez él había tenido vínculos muy cercanos con su tía Beatriz, quién con cariño lo llamaba Tete.







8 de marzo de 1967.- El Che comenta en su diario en Bolivia:



“Días de poco camino, de sorpresa y tensiones”.



Señala:



“A las 10 de la mañana salimos del campamento sin esperar a Rolando que estaba cazando. Caminamos sólo hora y media y nos encontramos con los macheteros y los cazadores (Urbano, Miguel, Tuma –Médico y Chinchu, respectivamente) tenían un montón de loros pero se habían encontrado con que había una toma de agua y se detuvieron”.



Agrega:



“Fui a ver el lugar luego de ordenar un campamento y lució una estación de bombeo de petróleo. Inti y Ricardo se tiraron al agua; debían simular ser cazadores. Se tiraron vestidos a pasar en dos etapas pero Inti tuvo dificultades y casi se ahoga. Ricardo lo auxilió y por fin salieron a la orilla llamando la atención de todo el mundo. La contraseña si había peligro no se produjo y desaparecieron. Habían iniciado el cruce a las 12 y a las 15.15 me retiré sin que dieran señales de vida”.



También el Che precisa:



“Pasó toda la tarde y no aparecieron. La última posta se retiró a las 21 y no se habían dado nuevas señales. Me preocupé mucho, dos valiosos compañeros estaban expuestos y no se sabía lo que había pasado. Se resolvió que Alejandro y Rolando, los mejores nadadores, crucen mañana al aclarar”.



Concluye sus anotaciones correspondientes a este día detallando:



“Comimos mejor que otros días, a pesar de la falta de palmito por la abundancia de loros y dos monitos que mató Rolando”.

