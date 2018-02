Che Guevara como Ministro de Industrias





23 de febrero de 1960.- El Comandante Ernesto Che Guevara participa en el acto efectuado en el teatro Chaplin, en La Habana, en el que se hace entrega a Fidel de seis mil pesos donados por los trabajadores al Gobierno Revolucionario para la adquisición de armas y aviones.



Desde hacia varios meses diversos sectores obreros estaban dando su contribución voluntaria para que el país pudiese contar con los fondos necesarios para adquirir las armas y equipos con los que se garantizase el fortalecimiento de la defensa del país.



23 de febrero de 1961.- El Consejo de Ministros de Cuba, como parte de la política encaminada a lograr el fortalecimiento del aparato estatal del país, crea varios ministerios e instituciones, entre los cuales estuvo el Ministerio de Industrias. El Comandante Ernesto Che Guevara fue designado para dirigir ese organismo.



23 de febrero de 1964.- El Che corta caña en áreas del central Orlando Nodarse en el municipio Mariel, en la provincia de La Habana.



Orlando Nodarse Verde fue un combatiente revolucionario cubano. Presidió la Asociación de Estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza de Artemisa y fue miembro del Movimiento 26 de Julio siendo el Jefe de Acción en la provincia de Pinar del Río.



Nació el 23 de noviembre de 1936 en Guanajay. Comenzó su labor política a los 15 años cuando cursaba sus estudios de bachillerato y se produce el artero golpe de estado del 10 de marzo por el dictador Fulgencio Batista. Fue detenido en tres ocasiones sufriendo en carne propia los horrores de terribles torturas.







El 20 de enero de 1958, fue interceptado en su casa por fuerzas de la dictadura y ante la presencia de sus captores ingirió unas pastillas fingiendo que tenía un fuerte dolor de cabeza y en realidad lo que hizo fue intentar privarse de la vida.



Fue trasladado entonces al sótano del hospital de la Policia Nacional donde resultó nuevamente torturado durante tres días, al cabo de los cuales fue trasladado al segundo piso, tras gestiones de sus profesores del Instituto, quienes consiguieron ya moribundo su traslado a una clínica particular donde falleció el 28 de enero de 1958. Tanto en esa ocasión como en otras el che realiza jornadas de trabajo voluntario.



Así contribuye no sólo al desarrollo de la economía cubana sino también de manera esencial a la formación de un hombre nuevo, capaz de dar su aporte voluntario en bien de la sociedad.



23 de febrero de 1967.-El Che califica en su diario en Bolivia a esta fecha como día negro para él y específica:



“…lo hice a pulmón pues me sentía muy agotado”.



También señala que salieron varios guerrilleros para preparar el camino mientras otros, entre ellos él, permanecieron en el campamento. Detalla:



“Allí desciframos un nuevo mensaje que anuncia el recibo del mío al buzón francés. A las 12 salimos, con un sol que rajaba piedras y poco después me daba una especie de desmayo al coronar la loma más alta y a partir de ese momento caminé a fuerza de determinación”.







Expresa seguidamente:



“La altura máxima de la zona está a 1,420 metros; de allí se domina una amplia zona incluido el río Grande, la desembocadura del Ñacahuasu y una parte de Rosita. La topografía es distinta de la que marca el mapa: luego de una clara línea divisoria, se baja abruptamente a una especie de meseta arbolada de 8 a 10 kilómetros de ancho en cuyo extremo corre el Rosita; luego se eleva otro macizo con alturas equivalentes a la de esta cadena y a lo lejos se ve el llano”.



Además, manifiesta:



“Decidimos bajar por un lugar practicable, aunque muy pendiente, para tomar un arroyo que conduce a Río Grande y de allí al Rosita. Luce que no hay casas en la orilla, contra lo que marca el mapa. Acampamos a 900 metros, luego de un camino infernal, sin agua y ya anocheciendo”.



Se refiere a un altercado de uno de los combatientes con otro y detalla:



“Hay que hablar con él”.

