Che Guevara: El espíritu que debe prevalecer





15 de marzo de 1961.- En la reunión del Consejo de Dirección del Ministerio de Industrias, presidida por el Comandante Ernesto Che Guevara se analiza un informe del Consolidado de la Industria del Calzado y también se trata acerca de la supresión definitiva de nombres extranjeros en las industrias cubanas.



En esa reunión igualmente se debate sobre la situación de los talleres y la fabricación de piezas de repuesto, las tareas a desarrollar por el frente de capacitación y la organización de la dirección y Consejo de Investigación Tecnológica del Ministerio de Industrias.



15 de marzo de 1964.- En un acto efectuado en los jardines de la fábrica Pedro Marrero el Che habla en la entrega de premios a los trabajadores ganadores en la emulación nacional durante 1963 en el Ministerio de Industrias.



Destaca:



“El Hombre mediante la educación se supera; y cuando esa educación se realiza mediante un espíritu colectivo cuando la vigilancia revolucionaria de todos ayuda al desarrollo de la conciencia de todos, el salto puede ser gigantesco. Tenemos que afrontarlo sin miedo, sin el más mínimo miedo, y sin que ningún fracaso transitorio nos vaya a quitar el ánimo. El tiempo es nuestro, está allí por delante, y nadie nos ha exigido que tengamos que saber esto o aquello en tal o más cual tiempo; lo que si exigimos, nos exigimos todos, es saber un poco más cada día. Ese es el espíritu que debe prevalecer”.



15 de marzo de 1965.- El Che arriba a la capital cubana y es recibido por el Comandante en Jefe Fidel Castro y otros dirigentes de la Revolución. Durante aproximadamente tres meses había realizado una gira por varios países africanos.



15 de marzo de 1967.- En su diario en Bolivia detalla lo que ocurrió en esta fecha en la zona donde transitaba el grupo guerrillero que él encabezaba en Bolivia.



Específica:



“Cruzamos río, pero sólo el centro, y el Rubio y el Médico para ayudarnos. Pensábamos llegar a la desembocadura del Ñacahuaso pero llevábamos 3 hombres que no saben nadar y un gran peso. La corriente nos arrastró cerca de un kilómetro y ya la balsa no se podía cruzar, como era nuestra intención”.



Seguidamente agrega:



“Quedamos los 11 de este lado y mañana volverán a cruzar el Médico y el Rubio. Cazamos 4 gavilanes que fue nuestra comida, no tan mala como podía preverse. Todas las cosas se mojaron y el tiempo sigue cargado de agua”.



Con sentido crítico se refiere a la situación que presenta la tropa guerrillera:



“La moral de la gente es baja; Miguel tiene los pies hinchados y hay varios más en esas condiciones”.

