Che Guevara habla del futuro de toda la industria





25 de febrero de 1956.-En una carta que envía desde México, Ernesto Guevara le comunica a su madre el nacimiento de su hija Hildita. Le expresa:



“Abuelita: Los dos somos un poquito más viejos, o si te consideras fruta, un poquito más maduros”.



25 de febrero de 1964.-En una conferencia a través del programa de televisión “Información pública” el Comandante Ernesto Che Guevara hace un llamado a los trabajadores a llevar adelante la revolución técnica. Analiza el tema del desarrollo de la industria y como esto se interrelacionaba con el empleo pleno de la automatización y la mecanización.



Destaca:



“El futuro de toda la industria, y el futuro de la humanidad, no está en la gente que llena papeles, está en la gente que construye máquinas, que entre otras cosas pueden llenar papeles y perforar tarjetas. Está en la gente que estudia los grandes problemas tecnológicos, los resuelve, los de hoy y los de mañana, descubre nuevas cosas, aprende a sacarle a la naturaleza nuevas cosas”.







25 de febrero de 1967.-El Che señala en su diario en Bolivia que esta fecha fue un día negro. Precisa que se avanzó muy poco y que para colmo uno de los guerrilleros equivocó la ruta y se perdió la mañana. Detalla que había salido con otros dos combatientes.



También precisa:



“A las 2 horas retornó Pacho diciendo que Marcos lo había enviado porque ya no se escuchaba bien. A las 4.30 envié a Benigno para que avisara a Marcos que si a las 6 no encontraba el río retornara; después de la salida de Benigno, Pacho me llamó para decirme que Marcos le había dado órdenes perentorias amenazándolo con un machete y dándole con el cabo en la cara; al volver Pacho y decirle que no seguía más, lo volvió a amenazar con el machete, zarandeándole y rompiéndole la ropa”.



Precisa al respecto:



“Ante la gravedad del hecho, llamé a Inti y Rolando, quienes confirmaron el mal clima que existía en la vanguardia por el carácter de Marcos, pero también informaron de algunos desplantes de Pacho”.

Artículos relacionados

Del Autor