Che Guevara habla de la guerra revolucionaria en Cuba





2 de abril de 1952.- Ernesto Guevara y Alberto Granado permanecen en El Cuzco con la intención de dirigirse de inmediato hacia Machu Picchu. De sus impresiones acerca del Cuzco y de cómo la labor de de los primitivos habitantes se destacaba aún después de lo que hicieron los colonizadores, Ernesto señalaría en sus Notas de Viaje:



“Aún hoy, cuando la saña bestial de la plebe vencedora se muestra en cada uno de los actos con que quiso eternizar su conquista y la casta de los incas hace mucho que desapareció como poder dominante, las moles de piedra muestran su enigmática armazón indiferente a los estragos del tiempo”.



Y agregó más adelante que los templos de Inti cayeron hasta sus cimientos o sus paredes sirvieron para el asiento de las iglesias de la nueva religión. Detalla que la catedral se erigió sobre los restos de un gran palacio y que sobre los muros del templo del Sol se levantaron los de la iglesia de Santo Domingo.



Precisa:



“Sin embargo, el corazón de América, temblando de indignación, comunica cada cierto tiempo un temblor nervioso al lomo manso de los Andes, y la inmensa conmoción ataca la superficie de la tierra y por tres veces la cúpula de la orgullosa Santo Domingo, con fragor de huesos rotos, se ha desplomado de su asiento, y sus muros ajados se han abierto y caído también; pero la base donde descansan: el bloque del templo del Sol, muestra su indiferencia de piedra gris, sin que la magnitud del desastre que cae sobre su dominadora separe de sus puntos una sola de las rocas que lo forman”.



2 de abril de 1958 .- El Comandante Ernesto Che Guevara hace referencia a algunos aspectos del desarrollo de la guerra revolucionaria en una breve nota que le escribe al Comandante Camilo Cienfuegos.



Le señala:



“No vayas a gastar las balas en combates sin importancia. Aquí la cosa estuvo buena, pues Vilo y la gente se fajaron como cinco horas. No pasó nada, fuera de las casas que quemaron; quizás le hiciéramos un muerto”.



Y además le expresa a Camilo:



“Organiza toda la gente y averigua cuántas caballerías y cuántas cabezas de ganado tiene la Candelaria”.



2 de abril de 1967.- El Che comenta en el diario que lleva en Bolivia que la increíble cantidad de cosas acumuladas hizo que invirtieran todo el día en guardarlas en sus cuevas respectivas, terminando el traslado a las 17 horas.



Igualmente detalla que se mantuvo posta de cuatro hombres, pero el día transcurrió en una calma chicha y que ni aviones sobrevolaron la zona. Seguidamente específica:



“Los comentarios de la radio hablan de “estrechamiento del cerco” y de que los guerrilleros se aprestan a la defensa en el callejón del Ñacahuasu; informan que Don Reemberto está preso y como le vendió la finca a Coco”.



También detalla:



“Debido a lo avanzado de la hora, decidimos no salir hoy, sino a las 3 de la mañana y ganar el día yendo directamente por el Ñacahuasu, a pesar de que la cita es por detrás. Hablé con Moro, explicándole que a él no lo nombré en el grupo de los mejores porque tenía ciertas debilidades en la comida y alguna tendencia a exasperar los compañeros con sus chanzas. Conversamos un rato sobre estos tópicos”.

