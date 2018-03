Che Guevara habla del orgullo del pueblo





22 de marzo de 1952.- Ernesto Guevara y Alberto Granado llegan a Arica acerca del cual precisa en sus Notas de viaje que “es un puertito simpático que todavía no ha perdido el recuerdo de sus anteriores dueños, los peruanos, formando una especie de transición entre los dos países, tan diferentes a pesar de su contacto geográfico y su ascendencia común”.



Y agrega:



“El morro, orgullo del pueblo, eleva su imponente masa de 100 metros de altura cortada a pico. Las palmeras, el calor y los frutos subtropicales que se venden en los mercados le dan una especial fisonomía de pueblo del Caribe o algo así, totalmente diferente de sus colegas de algo más del sur”.



22 de marzo de 1959.- El Comandante Ernesto Che Guevara participa en el acto de reafirmación revolucionaria que se celebra frente a la terraza norte del entonces Palacio Presidencial, en La Habana. El Comandante en Jefe Fidel Castro denunció nuevamente la gran campaña difamatoria que propagaban medios de prensa estadounidenses en contra de la Revolución Cubana.



Fidel señala en una parte de su discurso:



“…contra la Revolución Cubana se concita toda la oligarquía reaccionaria del continente, porque las campañas de prensa emanadas de los trust y monopolios de las agencias internacionales de noticias han encontrado eco en la prensa reaccionaria de América, porque alguien escribe en todos los rincones del continente las calumnias y las mentiras que envían las agencias cablegráficas; y esos son los mismos intereses en aquellos pueblos, intereses similares a los que aquí mantuvieron e hicieron posible la tiranía; intereses similares a los que aquí estamos batiendo y que no quisieran que en los demás pueblos de América se forjara una revolución como ésta”.



22 de marzo de 1962.- En la prensa cubana se detalla que se constituyó la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro.



El Che forma parte de la dirección nacional de dicha organización. Tras haberse proclamado en Cuba el carácter socialista de la Revolución, en abril de 1961, y como parte de la labor que se realizaba para lograr una consolidación de la unidad de las organizaciones revolucionarias el Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 13 de marzo y el Partido Socialista Popular decidieron unificarse en una sola organización.







22 de marzo de 1965.- En un encuentro con los trabajadores y dirigentes del Ministerio de Industrias, el Che habla acerca de la larga gira que realizó por varios países africanos. Destaca que lo primero que llama la atención es el extraordinario parentesco entre África y Cuba, que se expresa en la cultura y que constituye una influencia extraordinaria.



Se refiere al fenómeno del tribalismo en África. Precisa que la división está a la orden del día entre tribus, religiones y que el África entera está dividida.



22 de marzo de 1967.- El Che específica en su diario en Bolivia que salieron dejando abandonado el campamento con alguna comida precariamente guardada. Detalla:



“Llegamos abajo a las 12, constituimos un grupo de 47 hombres contando visitantes y todo”.



Añade:



“Al llegar Inti me planteó una serie de faltas de respeto cometidas por Marcos; yo me exploté y le dije a Marcos que de ser cierto sería expulsado de la guerrilla, contestando él que moría, antes fusilado”.



De inmediato expone:



“Se había ordenado una emboscada de 5 hombres hacia adelante en el río y una exploración de 3 hombres, encabezados por Antonio, con Miguel y el Loro. Pacho fue observación a la loma pelada, que domina la casa de Argañaraz pero no observó nada. A la noche regresaron los exploradores y les espeté una descarga abundante. Olo reaccionó muy emocionalmente y negó los cargos. La reunión fue explosiva e intempestiva y no dejó buen saldo. No está claro qué es lo que Marcos dijo”.



También el Che detalla:



“Mandé a buscar a Rolando para arreglar definitivamente el problema de los incorporados con sus números y distribución, ya que fuimos más de 30 comensales pasando hambre en el centro”.

