Che Guevara habla de un país que construye el socialismo





25 de marzo de 1952 .- Ernesto Guevara y Alberto Granado se dirigen hacia Tarata, ciudad peruana capital de la provincia de similar denominación. Está ubicada a una altitud de 3083 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada el 3 de enero de 1741.



En sus Notas de viaje Ernesto señala que Tarata en lengua aymara significa vértice, lugar de confluencia y añade que tiene buen puesto el nombre porque allí acaba la gran V que forman las cadenas de montañas que lo custodian. Al describir este poblado afirma:



“Es un pueblito viejo, apacible, donde la vida sigue los mismos cauces que tuviera varios siglos atrás. Su iglesia colonial debe ser una joya arqueológica porque en ella además de su vejez se nota la conjunción del arte europeo importado con el espíritu del indio de estas tierras”.



25 de marzo de 1964 .-El Comandante Ernesto Che Guevara interviene en nombre de Cuba en la Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo, convocada por la Organización de Naciones Unidas que se celebra en ginebra, Suiza.



En la parte inicial de su intervención expresa:



“Les habla la delegación de Cuba, país insular situado a la boca del Golfo de México, en el Mar Caribe. Les habla amparado en los múltiples derechos que tiene para llegar a este foro a proclamar su verdad”.



Precisa, además, que Cuba habla en su condición de país agredido. Más adelante el Che detalla que en esa conferencia Cuba expresaba su opinión a través de los distintos prismas que configuran su peculiar situación en el mundo, pero basará su análisis en su condición más importante y positiva:



“la de un país que construye el socialismo”.



Después al referirse a la situación económica internacional el Che expresa:



“Entendemos claramente, y lo decimos con toda franqueza, que la única solución correcta a los problemas de la humanidad en el momento actual, es la supresión absoluta de la explotación de los países dependientes por los países capitalistas desarrollados, con todas las consecuencias implícitas en este hecho”.



Denuncia el peligro que entrañaba para el comercio y la paz mundial las inversiones de capital extranjero y el negativo papel que desempeñaban algunas instituciones financieras capitalistas, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.



Al respecto precisa:



“Todos estos organismos se rigen por reglas y principios a los que se pretende presentar como salvaguardas de la equidad y la reciprocidad en las relaciones económicas internacionales cuando, en realidad, no son sino fetiches tras los cuales se encubren los instrumentos más sutiles para perpetuación del atraso y la explotación”.



25 de marzo de 1967 .- El Che especifica en su diario en Bolivia que el día pasó sin novedad. Expresa que tres combatientes fueron enviados a un observatorio que domina las entradas del río por ambos lados y que a las 12 se retiró Marcos de su posición en la emboscada.



Seguidamente manifiesta:



“A las 18.30, con casi todo el personal presente, hice un análisis del viaje y su significado y expuse los errores de Marcos, destituyéndolo y nombrando a Miguel jefe de la vanguardia”.



Precisa que al mismo tiempo se anunció el licenciamiento de varios bolivianos de la guerrilla “comunicándoles que no comerán si no trabajan y se les suspende la fuma, redistribuyendo las cosas personales entre los otros compañeros más necesitados”.



Tras ofrecer otros detalles el Che específica en sus anotaciones:



“...en el curso de la reunión se le dio a este grupo el nombre de Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y se hará un parte del encuentro”.

Del Autor