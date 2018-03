Che Guevara habla a los periodistas del mundo





31 de marzo de 1952.-Ernesto Guevara y Alberto Granado llegan al Cuzco y en sus Notas de viaje dice que la palabra que cuadra como definición de este lugar es evocación.



Cuzco es una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en la cuenca del río Huatanay, afluente del Vilcanota. Antiguamente fue la capital del Imperio inca y fue una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú.Acerca del Cuzco Ernesto también detalla en sus Notas de viaje:



“Un impalpable polvo de otras eras sedimenta entre sus calles, levantándose en disturbio de laguna fangosa cuando se holla su sustratum”.



Hace referencia a la historia del Cuzco y a lo acaecido allí cuando los conquistadores ocuparon este singular sitio del territorio peruano. Y sobre las características del Cuzco señala en sus apuntes:



“Cuzco está completamente rodeado de cerros que constituyen, más que una defensa, un peligro para sus pobladores, los que para defenderse construyeron la mole inmensa de Sacsahuamán. Por lo menos, ésta es la versión que corre entre el público no muy lego, versión con la que no me es dado disentir por obvias razones. Sin embargo, pudiera ser que la fortaleza constituyera el núcleo inicial de la gran ciudad”.



En el Cuzco en unión de Alberto Granado recorre los templos de la ciudad. Se entrevista con el doctor Gustavo Hermosa, quién le presta ayuda y le envía su chofer para que los lleve a Ollantaytambo, que le resulta extraordinariamente interesante. Éste es un poblado y sitio arqueológico incaico, capital del distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba, situado al sur del Perú a unos 90 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cuzco.



31 de marzo de 1955.- En unión del guatemalteco Julio Roberto Cáceres y el cubano Severino Rosell, Ernesto Guevara participa en la cobertura de los II Juegos Panamericanos que se celebran en Ciudad México.



Con antelación él había conocido al médico argentino Alfonso Pérez Vizcaíno, que dirigía una sucursal fotográfica de la Agencia Latina.

Ernesto aceptó colaborar con esa agencia en calidad de fotógrafo. Él tenía cierta experiencia como fotógrafo deportivo ya que en Argentina hacia algunos años había colaborado con la revista Taclé. En esos Juegos Panamericanos participaron 2 583 atletas de 22 naciones.



31 de marzo de 1964.- Ante 80 periodistas de distintas partes del mundo, el Comandante Ernesto Che Guevara ofrece una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza.



En esta ciudad él había participado en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo que había convocado la Organización de Naciones Unidas. En su encuentro con la prensa el Che se refiere a los resultados de la conferencia mundial y a lo expuesto por Cuba en relación con la situación económica internacional y la que padecían en específico los países subdesarrollados.



31 de marzo de 1967.- El Che expresa en la parte inicial de sus anotaciones en el diario que escribe en Bolivia:



“Sin mayores novedades. Guevara anunció para mañana la terminación de la cueva. Inti y Ricardo reportaron que los guardias habían vuelto a tomar nuestra finquita, previa a una preparación artillera (morteros) aviación, etc. Esto obstaculiza nuestros planes de ir a Pirirenda a abastecernos; no obstante le di instrucciones a Manuel de avanzar con su gente hasta la casita. Si ésta está vacía, tomarla y mandar dos hombres a avisarme para que nosotros nos movilicemos pasado mañana, si está tomada y no se puede hacer un ataque por sorpresa, retornar y explorar la posibilidad de flanquear a Argarañaz para hacerles una emboscada entre el Pincal y Lagunillas”.



Trata además acerca de las noticias que difunde la radio boliviana. Expresa:



“La radio sigue con su alharaca y los partes se suceden a los anuncios oficiosos de combate. Han fijado nuestra posición con absoluta precisión entre el Yaki y Ñacahuasu y temo que traten de hacer algún movimiento envolvente”.



También comenta acerca de las conversaciones que había tenido con varios de los integrantes de la guerrilla. Señala:



“Hablé con Benigno sobre su error en no irnos a buscar y le expliqué la situación de Marcos; reaccionó bien. Por la noche hablé con Loro y Aniceto. La conversación fue muy mala; Loro llegó a decir que estábamos descompuestos y cuando lo precisé, dejó eso para Marcos y Benigno; Aniceto se solidarizó a medias con él pero luego le confesó a Coco que habían sido cómplices en un robo de latas y a Inti que no se solidarizaba con las expresiones de Loro sobre Benigno y otra sobre Pombo y sobre la “descomposición general de la guerrilla”, aproximadamente”.



Como había hecho en anteriores ocasiones el Che también incluye un análisis acerca del mes transcurrido en la selva boliviana. Detalla:



“Éste está pletórico de acontecimientos pero el panorama general se presenta con las siguientes características: Etapa de consolidación y depuración para la guerrilla cumplida a cabalidad; lenta etapa de desarrollo con la incorporación de algunos elementos venidos de Cuba, que no parecen malos, y los de Guevara que han resultado con un nivel general muy pobre (2 desertores, 1 prisionero “hablador”, 3 rajados, 2 flojos); etapa de comienzo de la lucha, caracterizada por un golpe preciso y espectacular, pero jalonada de indecisiones groseras antes y después del hecho (retirada de Marcos, acción de Braulio), etapa del comienzo de la contraofensiva enemiga, caracterizada hasta ahora por: a) tendencia a establecer controles que nos aíslen, b) clamoreo a nivel nacional e internacional, c) inefectividad total, hasta ahora, d) movilización campesina”.



También analiza el Che:



“Evidentemente, tendremos que emprender el camino antes de lo que yo creía y movernos dejando un grupo en remojo y con el lastre de 4 posibles delatores. La situación no es buena, pero ahora comienza otra etapa de prueba para la guerrilla, que le ha de hacer mucho bien cuando la sobrepase”.



Seguidamente señala cómo estaba estructurada la fuerza guerrilla y los combatientes que integran la vanguardia, la retaguardia y el centro con sus respectivos jefes.

