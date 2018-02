Che Guevara habla de la poesía de Nicolás Guillén





20 de febrero de 1959.- El Comandante Ernesto Che Guevara pronuncia las palabras iniciales en el recital que ofrece el poeta Nicolás Guillén en la fortaleza militar de La Cabaña, en la que funcionaba una Academia de superación docente y cultural.



El Che destaca la identificación de la poesía de Guillén con los mejores anhelos emancipadores de los pueblos de América Latina y Cuba. Desde el mes de enero el Che había organizado en la fortaleza de La Cabaña una serie de actividades encaminadas a propiciar la educación y la superación cultural de los integrantes del Ejército Rebelde.



20 de febrero de 1964.-El Che al responderle una carta que le enviara la española María Rosario Guevara, le señala con particular sencillez:



“Compañera: De verdad que no se bien de que parte de España es mi familia. Naturalmente hace mucho que salieron de allí mis antepasados con una mano atrás y otra delante; y si yo no las conservo así, es por lo incómodo de la posición.



“No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se cometa una injusticia en el mundo, somos compañeros, qué es más importante...”



20 de febrero de 1964.-El Che en unión de otros dirigentes de la Revolución realiza un recorrido por Guane, en la provincia de Pinar del Río.



El nombre de Guane aparece en la historia a partir del siglo XVI. Se conocía así no sólo al poblado sino también al amplio territorio que comprendía el extremo occidental de Cuba.



El Che visita la granja Sandino. Recorre las plantaciones de tabaco rubio allí existentes y se interesa por conocer cómo marchaba la siembra y recolección de las hojas de tabaco.



20 de febrero de 1967.-El Che específica en su diario en Bolivia que éste fue un día de lenta marcha, pero accidentado.



Explica que inicialmente dos de los guerrilleros que salieron para explorar se perdieron y no retornaron hasta horas de la noche. Más adelante precisa:



“Al llegar al siguiente arroyo mandé a Rolando y Pombo a explorarlo hasta que se encontraron con el farallón, pero no volvieron hasta las 3, por lo que seguimos por el camino que Marcos iba haciendo, dejando a Pedro y el Rubio a esperarlos. Llegamos a las 4.30 al arroyo del maíz, donde hicimos campamento. No volvieron los exploradores”.

