Che Guevara habla a los trabajadores azucareros

28 de marzo de 1952.- Durante su traslado hacia El Cuzco, en uno de los camiones utilizados, Ernesto Guevara y Alberto Granado se encontraron con dos habitantes de Lima que trataban en todo momento de demostrarles su superioridad sobre los indios que también se hallaban en el vehículo pero muy callados.



En sus Notas de viaje él describe así lo acaecido:



“…al principio miramos para otro lado y no le dimos importancia, pero después de unas horas, el tedio del camino monótono, en la estepa interminable, nos obligó a cambiar palabras con los únicos blancos, que eran, desde luego, los que nos darían algo de charla, pues la indiada escamada apenas se dignaba contestar con monosílabos a las preguntas que le hace un extranjero. En realidad los limeños eran dos muchachos normales que sólo hacían eso para dejar bien sentadas las diferencias que los separaban de los indígenas”.



Seguidamente manifiesta que un aluvión de tangos cayó sobre los desprevenidos viajeros, mientras ellos masticaban con energía las hojas de coca que diligentemente les conseguían los jóvenes limenos. Especifica que ya casi con las últimas luces llegan a un pueblo llamado Ayaviry donde consiguieron alojamiento en un hotel gracias al apoyo que le brinda el encargado de la Guardia Civil”.



28 de marzo de 1961.- En la ciudad de Santa Clara el Comandante Ernesto Che Guevara participa en el encuentro nacional azucarero en el que se analiza el desarrollo de la zafra.



Destaca:



“Esta Asamblea de trabajadores y administradores de la producción azucarera nos muestra los mismos rostros, todos tostados por el sol, todos curtidos por el trabajo, y nos muestra las mismas manos callosas de empuñar cualquiera de las armas de la producción”.



28 de marzo de 1967.- Continúa comentando el Che en su diario la repercusión en los medios de difusión del combate librado varios días antes en la selva boliviana. Detalla:



“Las radios siguen saturadas de noticias sobre las guerrillas. Estamos rodeados por 2,000 hombres en un radio de 120 kilómetros, y se estrecha el cerco completado por bombardeos con napalm; tenemos 10-15 bajas”.



Se refiere seguidamente a lo realizado por integrantes del grupo guerrillero:



“Mandé a Braulio al frente de 9 hombres para tratar de buscar maíz. Volvieron a la noche con un rosario de noticias locas: 1) Coco, que había salido antes para avisarnos, desaparece, 2) A las 16.00 llegan a la finca; se encuentran con que la cueva ha sido revisada pero se despliegan para comenzar la recogida cuando aparecen 7 hombres de la cruz roja, 2 médicos y varios militares sin armas. Se les toma prisioneros, explicándoles que la tregua ya venció, pero autorizándolos a seguir. 3) Llega un camión lleno de soldados, y, en vez de tirar, les hacen decir que se retiren, 4) Los soldados, disciplinadamente , se retiran y los nuestros acompañan a los sanitarios hasta donde están los cadáveres podridos, pero éstos no los pueden cargar y dicen que vendrán mañana a quemarlos”.



Precisa:



“Se le confiscan 2 caballos de Argarañaz y vuelven, quedando Antonio, Rubio y Aniceto donde los animales no pueden seguir; cuando se iba a buscar a Coco, éste apareció; parece que se había quedado dormido. No hay noticias de Benigno todavía. El francés planteó con demasiada vehemencia lo útil que podría ser fuera”.

