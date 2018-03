Che Guevara y el Hiato de Macurijes





20 de marzo de 1952.- En su recorrido por el territorio chileno Ernesto Guevara llega en unión de Alberto Granado a la ciudad de Iquique.



En sus Notas de viaje señala:



“La llegada, con el sol saliendo por detrás nuestro reflejándose en el mar de un azul purísimo a esa hora, tenía apariencias de episodio de las mil y una noches. Como una alfombra mágica aparecía el camión en los acantilados que dominan el puerto y en un vuelo sesgado y gruñón, con la primera frenando la caída, veíamos cómo se acercaba el plano completo de la ciudad totalmente abarcada desde nuestro observatorio”.



Añade:



“En Iquique no había un solo barco, ni argentino ni de otra naturaleza, de modo que la permanencia en el puerto era totalmente inútil y resolvimos pechar el primer camión que rumbo a Arica saliera”.



20 de marzo de 1959.- Como jefe del Departamento Militar de la fortaleza de San Carlos de La Cabaña, el Comandante Ernesto Che Guevara participa en una reunión de jefes de ejércitos que tiene lugar en la capital cubana.



El Che analiza el tema de la soberanía política y la independencia económica y resalta la relación existente entre ambos conceptos al ofrecer una conferencia en el programa inicial de televisión identificado como Universidad Popular.



Expresa:



“Habíamos dicho al principio que la soberanía política y la independencia económica van unidas. Si no hay economía propia, si se está penetrado por un capital extranjero, no se puede estar libre de la tutela del país del cual se depende, ni mucho menos se puede hacer voluntad del país si choca con los grandes intereses de aquel otro que lo domina económicamente”.



20 de marzo de 1963.- El Che visita la granja experimental “Ciro Redondo” situada a 13 kilómetros de Jovellanos en la provincia de Matanzas.



Allí se estaban realizando importantes investigaciones agrícolas. Departe con los trabajadores y se preocupa por el crecimiento de las plantas, las características de las semillas y la adaptación de nuevas variedades.



Trata, además, acerca de las perspectivas de la acuicultura masiva en represas y ríos y sobre la recuperación de tierras marinas para transformarlas en suelos agrícolas.



Con el fin de crear una granja, el Che había orientado buscar en la provincia de Matanzas un lugar para ubicar a 165 combatientes rebeldes los que se encargarían de trabajar la tierra y por ende sacarle sus frutos.



La Granja se encuentra situada a 13 kilómetros al sur del municipio de Jovellanos en el centro de la provincia matancera, al este de lo que fuera el Hiato de Macurijes donde se fundó aproximadamente en la década de 1840, el ingenio azucarero de "San José".



El 11 de enero de 1962, llegaron a esta finca para fundar una unidad agrobotánica con fines experimentales, educacionales, y de formación del hombre nuevo, que recibió el nombre de Ciro Redondo en honor al valiente capitán rebelde que había caído en combate.



En la unidad además del autoabastecimiento, se realizaban labores experimentales en el sector de la agricultura y pecuario que demostraran la posibilidad de fomentar una industria nacional a partir de la propia realidad cubana para aportar esta experiencia mas tarde a otros países.

Se creó una pequeña fabrica que elaboraba su producción a partir del aprovechamiento de los productos agropecuarios obtenidos en la finca.



20 de marzo de 1967.- El Che señala en la parte inicial de las anotaciones que hace en esta fecha en su diario en Bolivia:



“Salimos a las 10, con buen paso, Benigno y el Negro nos precedían con un mensaje para Marcos en que le ordenaba hacerse cargo de la defensa y dejaba las cosas administrativas a Antonio. Joaquín salió después de haber borrado las huellas de entrada al arroyo pero sin apuro. Trae tres hombres descalzos”.





Seguidamente detalla que cuando estaban a las 13 haciendo una parada larga, conoce a través del mensaje que le envía uno de los integrantes de la guerrilla.



Precisa:



“La información ampliaba la primera de Benigno, pero ahora era más complicada pues los guardias se habían metido en el camino del vallegrandino en número de 60 y apresaron un mensajero nuestro de la gente de Guevara, Salustio. Nos quitaron una mula y se perdió el jeep”.



También manifiesta:



“No se tenían noticias del Loro que se había quedado en la posta de la casita. Decidimos llegar de todas maneras al campamento del Oso, como se llama ahora por el hecho de haber matado un animal de ésos”.



El Che también indica:



“Mandamos a Miguel y Urbano para preparar comida para hombres hambrientos y llegamos nosotros al anochecer. En el campamento estaban Dantón, el Pelao, y el Chino, además de Tania y un grupo de bolivianos usados en Góndola para llevar comida y retirarse. Rolando había sido enviado para organizar la retirada de todo; un clima de derrota imperaba. Poco después llegó un médico boliviano recién incorporado con un mensaje para Rolando en el que se le comunicaba que Marcos y Antonio estaban en la aguada que fuera a entrevistarse. Le mandé a decir con el mismo mensaje que la guerra se ganaba a tiros, que se retiraran inmediatamente hacia el campamento y allí me esperaran. Todo da la impresión de un caos terrible; no saben qué hacer”.



Igualmente señala que habló preliminarmente con el Chino y que pidió 5 mil dólares mensuales durante 10 meses y de La Habana le dijeron que discutiera con él.



Detalla:



“Trae además un mensaje que Arturo no pudo descifrar por ser muy largo. Le dije que en principio sí, sujeto a que en 6 meses se alzara. Piensa hacerlo con 15 hombres y él como jefe en la zona de Ayacucho. Convinimos, además, en le recibiría 5 hombres ahora y 15 más, con algún lapso y les enviaría con sus armas luego de entrenarlos en combate. El que debe enviar un par de trasmisores de alcance medio (40 millas) y trabajaremos en la confección de una clave para nuestro uso y estar en permanente contacto. Parece muy entusiasmado. Trajo también una serie de informes de Rodolfo muy viejos ya. Se conoce que el Loro apareció y anunció haber matado un soldado”.

