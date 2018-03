Che Guevara y la historia de América





21 de marzo de 1952.- Ernesto Guevara y Alberto Granado continúan avanzando hacia Arica, muy cerca de la frontera chileno-peruana.



Sobre el traslado hacia ese poblado chileno escribe:



“Los largos kilómetros que median entre Iquique y Arica, transcurren entre subidas y bajadas continuas que nos llevaban desde mesetas áridas hasta valles en cuyo fondo corría un hilo de agua, apenas suficiente para permitir crecer a unos raquíticos arbolitos a su vera. En estas pampas de una aridez absoluta hace de día un calor bochornoso y refresca bastante al llegar la noche, característica de todo clima desértico, por otra parte; realmente impresiona el pensar que por estos lados cruzó Valdivia con su puñado de hombres, recorriendo 50 ó 60 kilómetros sin encontrar una gota de agua y ni siquiera un arbusto para guarecerse en las horas de más calor. El conocimiento del lugar por donde pasaran aquellos conquistadores, eleva automáticamente la hazaña de Valdivia y sus hombres para colocarla a la altura de las más notables de la colonización española, superior sin duda a aquellas que perduran en la historia de América porque sus afortunados realizadores encontraron al fin de la aventura guerrera el dominio de reinos riquísimos que convirtieron en oro el sudor de la conquista”.



Oficialmente denominada San Marcos de Arica es una ciudad, comuna y puerto de Chile, capital de la provincia homónima. Se halla ubicada en la frontera septentrional de Chile, a sólo 18 kilómetros.



21 de marzo de 1967.-En su diario en Bolivia el Che manifiesta que se pasó el día en charlas y discusiones precisando algunos apuntes, el francés, el Pelao y Tania.



Detalla que el francés traía noticias ya conocidas sobre Monje, Kolly, Simón Reyes, etc. Precisa:



“Viene a quedarse pero yo le pedí que volviera a organizar una red de ayuda en Francia y de paso fuera a Cuba, cosa que coincide con sus deseos de casarse y tener un hijo con su compañera”.



Añade:



“Yo debo escribir cartas a Sartre y B. Russell para que organicen una colecta internacional de ayuda al movimiento de liberación boliviano. Él debe, además, hablar con un amigo que organizará todas las vías de ayuda, fundamentalmente, dinero, medicina y electrónica, en forma de un ingeniero del ramo y equipos”.



Comenta que el Pelao, por supuesto, está en disposición de ponerse a mis órdenes y yo le propuse ser una especie de coordinador, tocando por ahora sólo a los grupos de Jozamy, Gelman y Stamponi y mandándome 5 hombres para que comiencen el entrenamiento. Debe saludar a María Rosa Oliver y al viejo. Detalla que se le dará 500 pesos para mandar y mil para moverse.



Seguidamente escribe:



“Si aceptan, deben comenzar la acción exploratoria en el norte argentino y mandarme un informe”.



También plantea:



“Tania hizo los contactos y la gente vino, pero según ella, se la hizo viajar en su jeep hasta aquí y pensaba quedarse un día pero se complicó la cosa. Jozamy no pudo quedarse la primera vez y la segunda ni siquiera se hizo contacto por estar Tania aquí. Se refiere a Iván con bastante desprecio; no sé qué habrá en el fondo de todo. Se recibe la rendición de cuentas de Loyola hasta el 9 de febrero (1.500 dólares)”.



En la parte final de sus anotaciones específica:



“Se reciben dos informes de Iván; uno sin interés, con fotos, sobre un colegio militar, otro informando de algunos puntos, sin mayor importancia tampoco.



“Lo fundamental es que no pude descifrar la escritura (D. XIII). Se recibe un informe de Antonio (D. XII) donde trata de justificar su actitud. Se escucha un informe radial en que se anuncia un muerto y se desmiente luego; lo que indica que fue verdad lo del Loro”.

