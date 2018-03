Che Guevara en la laguna glaciar de Lagui y Layo





29 de marzo de 1952 .- En su transitar por el territorio peruano en dirección hacia El Cuzco, Ernesto Guevara y Alberto Granado se dirigen, en esta fecha, primero a Sicuani, capital de la provincia de Canchis, situada en el departamento de Cuzco, a 118 kilómetros al sureste de la capital departamental.



Sicuani se encuentra a unos 3.552 metros de altitud en la margen derecha de la quebrada del Aca, que desciende desde la laguna glaciar de Lagui y Layo, en la cadena andina de la cordillera Oriental peruana.



29 de marzo de 1961.- El Comandante Ernesto Che Guevara habla en la inauguración de la fábrica de lápices “José A. Fernández” ubicada en el poblado de Batabanó. Corta la cinta con una afilada mocha cañera.



Resalta:



“Las promesas de la revolución no siempre pueden cumplirse el mismo día, pero éstas no se olvidan, y por eso se trabaja constantemente. Hoy cumplimos la promesa de Fidel de que tendrían trabajo y un salario decoroso”.



Los lápices de la fábrica llevaban la marca Mitico, como era llamado José Ángel Fernández, nombre que le fue asignado al centro por el Comandante Ernesto Che Guevara.



José Ángel Fernández Rodríguez era un mártir del municipio de Batabanó. Nació el 29 de octubre de 1907 en Surgidero de Batabanó. Se mantuvo en el movimiento revolucionario desde los años de la década del cuarenta. Fue acribillado a balazos el 24 de febrero de 1955 en La Habana por fuerzas de la dictadura batistiana.



29 de marzo de 1965 .- El Che visita la granja experimental Ciro Redondo del municipio Jovellanos. Éste es uno de los sitios que el Che había visitado en distintas ocasiones interesado por el desarrollo de las investigaciones que allí se realizaban.



En esta oportunidad el Che al conversar con los trabajadores de la granja les dice que se iba a cortar caña durante algún tiempo en la provincia de Oriente. Es el último centro que el Che visita en Cuba antes de salir del país para dar su contribución a la lucha revolucionaria de otros pueblos.



En ese encuentro con los trabajadores de la citada granja nadie imaginó que el Che se estaba despidiendo, en la práctica, del pueblo cubano y de manera muy especial de esos trabajadores con los que había departido en anteriores oportunidades.



29 de marzo de 1967.- El Che califica en su diario en Bolivia a esta fecha como día de poca acción pero de extraordinaria movilidad en las noticias.

Precisa que el ejército suministra una amplia información que, de ser cierta, puede serles de mucho valor. También señala:



“Radio Habana ya dio la noticia y el Gobierno anuncia que apoyará la acción de Venezuela presentando el caso Cuba en la OEA”.



Además expone:



“Entre las noticias hay una que me preocupa; la de que hubo un encuentro en la quebrada de Tiraboy donde murieron dos guerrilleros. Por ese lugar se va a Pirirenda, punto que debía explorar Benigno y hoy debía estar de vuelta, sin hacerlo. Tenían orden de no pasar por la quebrada, pero en los últimos días se han incumplido reiteradamente las órdenes que doy”.



Trata sobre otros aspectos. Comenta que el guerrillero de apellido Guevara va avanzando muy lentamente en su trabajo:



“se le dio dinamita pero no pudieron explotarla en todo el día”.



Seguidamente hace referencia a la situación de las reservas de alimento con que cuentan para los siguientes días. Precisa que apenas esté lista la cueva podrían hacer el traslado del campamento, que ya resultaba incómodo y muy conocido.



Y tras detallar que comunicó a Alejandro que él quedaría ahí junto con el Médico y Joaquín, (probablemente en el campamento del oso), señala que Rolando está también muy agotado.



Y en la parte final de sus anotaciones hace alusión a la conversación que sostuvo con dos combatientes, Urbano y Tuma y que con ese último “no pude siquiera hacerme entender sobre el origen de mis críticas”.

