Che Guevara: más grande que el Ñacahuasu





27 de febrero de 1952.-Ernesto Guevara y Alberto Granado brindan su contribución al empeño de sofocar un incendio en la ciudad chilena de Los Ángeles.



Los Ángeles es una comuna de Chile, capital de la provincia de Biobío, perteneciente a la Región del Biobío, en la zona centro-sur del territorio chileno. Se halla a 510 kilómetros de Santiago de Chile, la capital del país.



Ellos estaban durmiendo en el cuerpo de bomberos cuando en horas de la madrugada sonó la alarma. Enseguida se ofrecieron para acompañar a los bomberos hacia el lugar donde se había iniciado un fuego.



Cuando las llamas fueron sofocadas pero aún se hallaban los restos humeantes del inmueble, Ernesto sintió los maullidos de un gato y enseguida se dispuso a socorrer al animalito.



Le aconsejaron que no entrara en el edificio ante el peligro que se produjera un derrumbe, pero él no cejó en su decisión . Al cabo de varios minutos regresó con el gatico a salvo y los presentes lo vitorearon por esa actitud.



27 de febrero de 1961.-El Comandante Ernesto Che Guevara firma el juramento como Ministro de Industrias.



Desde esa fecha hasta su salida de Cuba en 1965, desempeña estas funciones y contribuye a dar un notable impulso a la organización y desarrollo de esta importante esfera de la economía cubana.



Durante su etapa al frente de este organismo se crearon varios centros industriales de gran significación así como centros de investigación.







El Che se preocupó además por propiciar el desarrollo de los cuadros, la capacitación de los trabajadores y en todo momento estimuló con su presencia en disímiles actos a todos aquellos obreros y técnicos que más se destacaban.



Igualmente mantuvo una sistemática relación directa con los trabajadores al visitar con mucha frecuencia fábricas y también al realizar en forma periódica trabajo voluntario.



27 de febrero de 1967 .- El Che en su diario en Bolivia señala que tras otro día fatigoso, marchando por la ribera y subiendo farallas, llegaron al río Rosita.



Específica:



“Éste es más grande que el Ñacahuasu y menor que el Masicuri y tiene las aguas rojizas”.



Precisa además:



“Nos comimos la última ración de reserva y no se encontraron señales de vida próxima, a pesar de lo cerca que estamos de lugares poblados y carreteras”.

Artículos relacionados

Del Autor