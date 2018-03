Che Guevara y el motor ideológico de la Revolución





12 de marzo de 1952.- El joven Ernesto Guevara en unión de Alberto Granado llega a Baquedano al dirigirse hacia las minas de Chuquicamata. Señala en sus Notas de viaje que se hicieron amigos de un matrimonio de obreros chilenos que eran comunistas. Detalla:



“El matrimonio aterido en la noche del desierto, acurrucado uno contra el otro, era una viva representación del proletariado de cualquier parte del mundo... no tenían ni una mísera manta con qué taparse, de modo que les dimos una de las nuestras. Fue esa una de las veces que he pasado más frío, pero también en la que me sentí un poco más hermanado con ésta para mí extraña especie humana”.



12 de marzo de 1961.- En un trabajo publicado en la revista Verde Olivo el Comandante Ernesto Che Guevara analiza cómo se desarrolló el primer enfrentamiento exitoso que tuvieron los integrantes de la fuerza guerrillera dirigida por Fidel Castro con los soldados de la dictadura batistiana en la desembocadura del río La Plata, en la Sierra Maestra. Ese combate se produjo el 17 de enero de 1957. Señala en una parte del citado trabajo al evaluar los resultados del combate:



“El ataque a un pequeño cuartel que existía en la desembocadura del río de La Plata, en la Sierra Maestra, constituyó nuestra primera victoria y tuvo cierta resonancia, más lejana que la abrupta región donde se realizó”.



Y agrega:



“Fue un llamado de atención a todos, la demostración de que el Ejército Rebelde existía y estaba dispuesto a luchar y, para nosotros, la reafirmación de nuestras posibilidades de triunfo final”.



12 de marzo de 1965.- Un análisis del surgimiento y desarrollo de la Revolución Cubana, el papel de las masas en el proceso revolucionario y la trascendencia del internacionalismo proletario constituyen aspectos analizados por el Che en el trabajo titulado “El Socialismo y el Hombre en Cuba” que publica el semanario Marcha de Uruguay.



En este trabajo plantea su concepción acerca del revolucionario. Manifiesta:



“El revolucionario, motor ideológico de la Revolución dentro de su partido, se consume en esta actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte, a menos que la construcción se logre en escala mundial. Si su afán de revolucionario se embota cuando las tareas más apremiantes se ven realizadas a escala local y se olvida del internacionalismo proletario, la revolución que dirige deja de ser una fuerza impulsora y se suma en una cómoda modorra, aprovechada por nuestro enemigo irreconciliable, el imperialismo, que gana terreno. El internacionalismo proletario es un deber, pero también es una necesidad revolucionaria”.



Ratificó además su confianza en las jóvenes generaciones de revolucionarios al expresar que “la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud”.



12 de marzo de 1967.- Relativamente breve son las anotaciones del Che correspondiente a este día en su diario en Bolivia. Señala:



“En una hora y diez caminamos el tramo que se había hecho ayer. Cuando llegamos, Miguel y Tuma que habían salido primero, ya estaban explorando para tratar de pasar un farallón cortado a pique. En esto pasó todo el día: nuestra única actividad fue cazar cuatro pajaritos que comimos como complemento del arroz con mejillones. Nos quedan dos comidas. Miguel quedó del otro lado y parece que consiguió paso al Ñacahuasu”.



Precisa que caminaron unos 3-4 kilómetros.

