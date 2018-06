Che Guevara, para todos los tiempos (+Audio)







El Che es fuente de motivación y enseñanza. Patrimonio de América Latina y del Mundo, más que de un país en particular donde naciera, luchara o muriera, Ernesto Guevara es ejemplo para millones de hombres y mujeres en diferentes partes de este planeta.



Su pensamiento hoy tiene plena vigencia, especialmente para los pueblos latinoamericanos, pues varias veces el Che resaltó que todavía los días complejos no habían pasado, ni en el terreno de la economía, ni en lo que respecta al peligro de otras agresiones militares.



Ernesto Che Guevara es un hombre de todos los tiempos, al que le correspondió actuar en un escenario histórico signado por una época de revolución. Es un ícono de la justicia, símbolo del hombre nuevo con el que tanto soñaba para la humanidad.



Aseveró con particular relevancia: “Son días verdaderamente difíciles, pero dignos de ser vividos.”







Sus asesinos en la escuela de La Higuera no pudieron matar su legado. Su desaparición física no borró la significación de su vida porque su ejemplo, como expresó el Comandante Fidel Castro, “como semilla caída en tierra fértil, germinó en el clamor y la acción de los pueblos, en la obra de la Revolución que ayudó a forjar, y en las nuevas Revoluciones que surgieron en su tierra americana”.



A la luz de la contemporaneidad, es necesario asumir el hilo conductor del pensamiento del Che, particularmente en la situación que vive América Latina.

En Ernesto Guevara, palabra y acción siempre estuvieron unidas indisolublemente.



Así lo afirmó su hija Aleida Guevara March, ante la pregunta: “¿qué estaría haciendo el Che hoy si se hubiera quedado viviendo en Cuba?”



Sin dudar ni un segundo, respondió: “Estaría consciente de que hay muchas cosas que tenemos que resolver, pero siempre estaría al lado del pueblo cubano. Mi papá estaría con su manera aguda de crítica inmediata, segura; y la gente estaría contenta de escucharlo siempre, porque el Che decía tranquilo lo que pensaba, y lo decía mostrando cómo trabajar para resolver los problemas. La gente por eso lo seguía y si hoy estuviera aquí, estaría trabajando junto a nosotros”.



Ciertamente, en medio de los enormes problemas de la contemporaneidad, es imprescindible evocar constantemente a Ernesto Che Guevara, un hombre de todos los tiempos.



