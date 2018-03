Che Guevara y la Poderosa



Ernesto Guevara con Alberto Granado y La Poderosa.



1 de marzo de 1952.-Después de utilizar varios medios de transporte debido a la rotura de la moto Poderosa II, Ernesto Guevara y Alberto Granado llegan a la capital chilena. Santiago de Chile es el principal núcleo urbano del país y su área metropolitana.



El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia fundó oficialmente la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura en honor al Apóstol Santiago, santo patrono de España, en las cercanías del cerro Huelén, renombrado «Santa Lucía» por el conquistador.



El 18 de septiembre de 1810, se proclamó la Primera Junta Nacional de Gobierno en Santiago, hecho con el que se dio inicio al proceso de independencia de Chile.



En sus Notas de viaje, Ernesto describe la sensación que le ha causado su llegada a la capital chilena:



“Santiago tiene el aspecto de Córdoba más ó menos. Es su ritmo mucho más rápido y la importancia de su tráfico considerablemente mayor, pero las construcciones, el tipo de calle, el clima y hasta la cara de la gente recuerda nuestra ciudad mediterránea Fue una ciudad que no pudimos conocer bien pues estuvimos pocos días y muy apremiados por la cantidad de cosas que teníamos que resolver antes de emprender vuelo”.



1 de marzo de 1956.- En una carta fechada en México Ernesto Guevara le cuenta a su gran amiga argentina Berta Gilda Infante, Tita, que ya tiene una hija. Le dice que podría convertirse en un aburrido padre de familia, pero seguidamente le manifiesta:



“...se que no será así y que seguiré mi vida bohemia hasta quién sabe cuándo, para ir a aterrizar con mis huesos pecadores a la Argentina, donde tengo que cumplir el deber de abandonar la capa de caballero andante y tomar algún artefacto de combate”.



Le pide que no se haga la niña de Guatemala, en clara alusión a lo reflejado por José Martí sobre la joven guatemalteca María García Granados, en sus Versos Sencillos, grupo de 46 poemas que él creó en el año 1890 y que fueron editados en forma de libro al año siguiente en Nueva York.



Berta Gilda Infante conoció al joven Ernesto Guevara en el año 1947 en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces mantuvieron una buena amistad.



1 de marzo de 1961.- El periódico soviético Estrella Roja anuncia que el libro del Comandante Ernesto Che Guevara titulado Guerra de Guerrillas, ha sido traducido al ruso.



En ese libro el Che brinda sus principales concepciones sobre la guerra de guerrillas a partir de la experiencia adquirida en la lucha revolucionaria en Cuba. Él le dedicó su libro a la memoria de su compañero de lucha y gran amigo el Comandante Camilo Cienfuegos y al respecto comentó:



"que él lo debería haber leído y corregido, pero cuyo destino fatal impidió que pudiese realizar la tarea".



Camilo Cienfuegos desapareció físicamente el 28 de octubre de 1959 cuando la avioneta en que viajaba de Camagüey a La Habana cayó al mar.







1 de marzo de 1962.-En un recorrido que hace por Santiago de Cuba el Che visita la fábrica de tornillos, tuercas y arandelas que se estaba montando cerca del reparto Vista Alegre en esta oriental ciudad cubana. Después el Che se traslada a Nicaro. Allí visita la industria niquelífera Comandante René Ramos Latour.



Ramos Latour fue un destacado luchador revolucionario. Fue dirigente del Movimiento 26 en la provincia de Oriente y desarrolló una activa labor en la organización de la lucha clandestina en esa zona de Cuba. Después se integró a las filas del Ejército Rebelde. Alcanzó el grado de Comandante. Falleció el 30 de julio de 1958 tras haber participado en forma activa en el combate de El Jobal, en la Sierra Maestra. Había nacido el 12 de mayo de 1932 en Antilla, en la provincia de Oriente.



1 de marzo de 1965.- Medios de prensa informan que el Che en Argelia departió con representantes de países afroasiáticos que participaron en el Segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática efectuado en este país.



En Argelia también el Che visita en esta fecha las instalaciones petrolíferas de Hassai-Messaud y después sale hacia El Cairo, la capital de Egipto. El Cairo está ubicada en las riberas e islas del río Nilo, al sur del delta.



1 de marzo de 1967.- En su diario en Bolivia el Che señala:



“A las 6 de la mañana comenzó a llover. Pospusimos el cruce hasta que pasara, pero la lluvia arreció y siguió hasta las 3 de la tarde, hora en que llegó la crecida y no consideramos prudente intentar el cruce. Ahora está muy crecido y sin trazas de bajar pronto”.



Seguidamente el Che que se trasladó a una tapera, una especie de bohío abandonado, “para huirle al agua y allí hice el nuevo campamento”. Especifica que Joaquín se quedó en su mismo lugar y por la noche le informó que Polo se había tomado su lata de leche y Eusebio la de leche y las sardinas.



Detalla que “por ahora, como sanción, no comerán cuando toquen esas cosas”. Finalmente calificó a los hechos citados como “mal síntoma”.

