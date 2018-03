Che Guevara responde Leonardo Werthein





17 de marzo de 1960.- El Comandante Ernesto Che Guevara le contesta al doctor argentino Leonardo Werthein. Le expresa:



“He recibido su carta del 16 del pasado mes de febrero, reiterándome su ofrecimiento para colaborar con nuestra revolución en el campo de la Medicina Social. Aunque no puedo, por no estar dentro de mis posibilidades, facilitarle fondos para cubrir los gastos del viaje a Cuba, si le aseguro a su llegada a ésta, una posición con remuneración decorosa. Agradeciéndole sinceramente su interés en nuestra revolución, quedo. Muy atentamente, Comandante Ernesto Che Guevara”.



17 de marzo de 1960.- En la revista Verde Olivo, órgano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el Che publica su primer artículo sobre táctica militar en la sección Consejos al combatiente.



En esta fecha de 1960 también el Che publica en Verde Olivo, aunque no lo firma, otro trabajo titulado Moral y disciplina de los combatientes revolucionarios.



17 de marzo de 1963.- En la revista Verde Olivo se publica un trabajo del Che, en este caso relacionado con el combate librado en la zona de Pino del Agua por los integrantes del Ejército Rebelde el 17 de septiembre de 1957. Con el rigor que le era característico el Che evaluaba los resultados del combate al detallar:



“El análisis del combate mostraba que, si bien había sido un éxito político y militar, nuestras deficiencias eran enormes. El factor sorpresa debía haber sido aprovechado a fondo para casi aniquilar a los ocupantes de los tres primeros vehículos; además, después de iniciado el combate se había dado una falsa orden de retirada que hizo perder el control de la gente y su ardor combativo y hubo poca decisión para tomar los vehículos, defendidos por pocos soldados, luego nos expusimos innecesariamente quedándonos una noche en el aserrío y la retirada definitiva se produjo con bastante desorden. Todo eso indicaba la necesidad imperiosa de mejorar la preparación combativa y la disciplina de nuestra tropa, tarea a la que nos dimos en los días siguientes”.



17 de marzo de 1964.- El Che parte de La Habana hacia Ginebra, Suiza, al frente de la delegación cubana que participará en la Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo.



17 de marzo de 1967.- Cuando los guerrilleros dirigidos por el Che en Bolivia estaban atravesando el río en una balsa ocurrió un accidente que produjo el extravío de varias mochilas y la caída de dos hombres al agua, Braulio y Carlos. Este último fue arrastrado por el agua. En su diario el Che señala:



“Otra vez la tragedia antes de probar el combate”.



Seguidamente manifiesta:



“Joaquín apareció a media mañana; Miguel y Tuma habían ido a alcanzarlo con buenos trozos de carne. La odisea había sido seria: no pudieron dominar la balsa y ésta siguió Ñacahuaso abajo, hasta que les tomó un remolino que la tumbo, según ellos, varias veces. El resultado final fue la pérdida de varias mochilas, casi todas las balas, 6 fusiles y un hombre: Carlos. Éste se desprendió en el remolino junto con Braulio pero con suerte diversa: Braulio alcanzó la orilla y pudo ver a Carlos que era arrastrado sin ofrecer resistencia. Joaquín ya había salido con toda la gente más adelante, y no lo vio pasar”.







Al hacer referencia al guerrillero fallecido detalla:



“Hasta ese momento, era considerado el mejor hombre de los bolivianos en la retaguardia, por su seriedad, disciplina y entusiasmo”.



Detalla seguidamente las armas perdidas y después escribe:



“Joaquín informó que había visto al Rubio y al Médico en la otra banda y ya les había ordenado hacer una balsita y volver. A las 14 aparecieron con su cuenta de peripecias y sinsabores, desnudos y con el Rubio descalzo. La balsa se les descalabró en el primer remolino. Salieron a la orilla donde lo hiciéramos nosotros”.



En la parte final de sus anotaciones expresa:



“Nuestra partida está fijada para mañana temprano y Joaquín lo hará por el medio día. Espero encontrarme con noticias mañana mismo en el curso del día. La moral de la gente de Joaquín parece buena”.

