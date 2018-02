Che Guevara en la selva boliviana





22 de febrero de 1952.- Ernesto Guevara y Alberto Granado salen temprano de la ciudad de Lautaro, en el territorio chileno.



Poco tiempo después de haber abandonado el poblado y cuando Ernesto conducía la moto, sufren otro accidente.



En sus Notas de Viaje Ernesto cuenta lo sucedido:



“Alberto, por cábala, no quiso manejar, de modo que salí yo adelante y así recorrimos unos pocos kilómetros para detenernos al fin a arreglar la caja de velocidades que fallaba.



"Poco más lejos, al frenar en una curva algo cerrada, yendo a bastante velocidad, saltó la mariposa del freno trasero, apareció en la curva la cabeza de una vaca y luego un montón más; me prendí del freno de mano y éste soldado “a la que te criaste”, se rompió también; por un momento no vi nada más que formaciones semejantes a vacunos que pasaban velozmente por todos lados, mientras la pobre Poderosa aumentaba su velocidad impulsada por la fuerte pendiente.



“La pata de la última vaca fue todo lo que tocamos –por un verdadero milagro- y de pronto apareció a lo lejos un río que parecía atraernos con una eficacia aterradora. Largué la moto contra el costado del camino y subió los dos metros de desnivel en un santiamén, quedando incrustado entre dos piedras y nosotros ilesos”.



22 de febrero de 1962.- En la sede del Ministerio de Industrias el Comandante Ernesto Che Guevara habla en el acto en el que se le entregan premios y diplomas a los obreros destacados en la producción en 1961.



Resalta la significación de la labor realizada por esos trabajadores y los insta a mantener una actitud de vanguardia al plantearles:



“Quién tenga un mérito cualquiera, que se lo haya ganado con su esfuerzo, tiene que demostrar haber sido justamente merecedor de ese galardón durante todo el año y durante todo el proceso revolucionario. No dormirse en los laureles”.



22 de febrero de 1963.- El Che participa en un acto efectuado en el teatro Chaplin en La Habana, en el que asisten integrantes del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba de las provincias de Pinar del Río, La Habana y Santiago de Cuba.



El Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba que se comenzó a crear en 1962, tuvo como antecedente las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) que surgió como resultado de la unión en una sola organización política del Movimiento 26 de Julio, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el Partido Socialista Popular , después de haberse declarado en 1961 el carácter socialista de la Revolución Cubana.



22 de febrero de 1967.-El Che expresa en su diario que todo el día se invirtió en subir por firmes bastante difíciles y de mucha manigua.



Manifiesta que tras un día agotador les tomó la hora de acampar sin llegar a la cima y que mandó a dos combatientes para que trataran de hacerlo solos y volvieron a las 7 con la noticia de que faltaban por lo menos tres horas de chaqueo.



Finalmente detalla:



“Estamos en las cabezas del arroyo que desemboca en el Maisicuri, pero con rumbo sur”.

