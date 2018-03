Che Guevara: Teníamos una debilidad extrema





16 de marzo de 1952.- Ernesto Guevara y Alberto Granado permanecen en el territorio chileno. Tras concluir su estadía en las minas de Chuquicamata emprenden viaje a Iquique, una ciudad-puerto y comuna de Chile, capital de la provincia homónima y de la región Tarapacá.



Hacen el recorrido a través de una zona desértica situada a gran altura. En sus Notas de viaje expresa que el problema de internarse a pie en aquel desierto se agravaba mucho, y que el paso de ellos fue muy atlético mientras estuvieron al alcance de la mirada de los pobladores del lugar, “pero luego, la soledad enorme de los Andes pelados, el sol que caía a plomo sobre nuestras cabezas, el peso de las mochilas mal distribuido y peor sujeto, nos llamaron a la realidad”.



16 de marzo de 1957.- Cumpliendo instrucciones de Fidel Castro, el Che Guevara recibe a los hombres que habían llegado como refuerzo a la Sierra Maestra para integrar el Ejército Rebelde junto con las armas enviadas por Frank País, dirigente del Movimiento 26 de Julio en la provincia de Oriente.



Resultaron conocidos como los marabuzaleros por haber estado escondidos dentro de un marabuzal mientras esperaban poder sumarse a la tropa rebelde. El grupo contó con 48 combatientes enviados por Frank País, dirigente del Movimiento 26 de julio en la provincia de Oriente.



16 de marzo de 1962.- El Comandante Ernesto Che Guevara interviene en una reunión que se efectúa en la capital cubana con los directores y responsables de capacitación de las Empresas Consolidadas del Ministerio de Industrias y Secretarios de educación y de trabajo de los 25 sindicatos nacionales.



Plantea la importancia de la superación de los obreros mediante su participación en los cursos de mínimo técnico. Igualmente resalta la trascendencia de la emulación y hace referencia a la aplicación adecuada de una política salarial.



Da particular énfasis a la necesidad de que se garantizara la calidad de los productos. Señala:



“Una pregunta que para mí no tiene la contestación adecuada –por lo menos no me la han dado todavía- es por qué razón la calidad de los artículos ha caído tanto. Eso sí que es algo que no tiene explicación sino en la falta de conciencia revolucionaria a muchos niveles, sino a todos los niveles de producción”.



16 de marzo de 1967.- El Che detalla en su diario en Bolivia que decidieron comerse el caballo. Seguidamente expresa:



“Miguel, Inti, Urbano, Alejandro, presentaban diversos síntomas; yo una debilidad extrema”.



También específica al referirse a problemas presentados ante el cruce del río:



“Tuvimos un error de cálculo, pues creíamos que Joaquín pasaría pero no fue así. El Médico y Rubio trataron de cruzar para ayudarlos y fueron expulsados río abajo, perdiéndose de vista: Joaquín solicitó autorización para cruzar y se la dí; también se perdieron río abajo. Mandé a Pombo y Tuma a alcanzarlos, pero no los encontraron, retornando a la noche”.



De inmediato comenta:



“Desde las 17 horas fue una orgía de caballo. Mañana serán las consecuencias, probablemente”.



Además expresa:



“Calculo que hoy debe llegar Rolando al campamento”.



Y finalmente detalla:



“Se descifra completo mensaje No. 32 que anuncia la llegada de un boliviano para incorporarse con otro cargamento de glucantine, un antiparasitario (leismania). Hasta ahora no tenemos casos de esos”.

Del Autor