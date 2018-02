Che Guevara y "una buena pelea"





17 de febrero de 1957.- En la Sierra Maestra el periodista estadounidense Herbert Matthews le realiza una entrevista a Fidel Castro. En uno de los trabajos que publicara en la revista Verde Olivo tras el triunfo de la Revolución el Che hace referencia a esa entrevista. Señala:



“Matthews, según me contara Fidel, porque yo no fui testigo presencial de esa entrevista, hizo preguntas concretas y ninguna capciosa, se mostró como un simpatizante de la Revolución. Recuerdo los comentarios de Fidel, cómo él le había contestado afirmativamente la pregunta de si era antimperialista y cómo había objetado la entrega de armas a Batista, demostrándole que esas armas no serían para la defensa intercontinental, sino solamente para oprimir al pueblo”.



17 de febrero de 1963.-El Comandante Ernesto Che Guevara llega a áreas cañeras del central Brasil en la provincia de Camagüey. Establece una emulación fraternal con el trabajador Ibrahim Ventura en el corte mecanizado de la caña. Logra aventajarlo y después comenta: “Fue una buena pelea”.



El Central Brasil, antiguo Jaronú, se encuentra ubicado en el municipio de Esmeralda. Empezó a funcionar el 26 de diciembre de 1921.



La Primera Guerra Mundial, que se prolongó entre 1914 y 1918 repercutió en el sector azucarero cubano. La contienda bélica afectó severamente a la producción del azúcar de remolacha europea y aumentó la demanda y los precios del azúcar de caña en el mercado internacional por lo que Cuba se convirtió en el principal suministrador del producto, aunque con Estados Unidos como intermediario.



Grandes empresas monopolistas norteamericanas invierten sus capitales en la construcción de colosos de la industria azucarera, entre ellos el Central Jaronú.







En el año 1960, como respuesta a las agresiones económicas realizadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana, se decidió la nacionalización de empresas e ingenios azucareros de procedencia norteamericana. Entonces el antiguo central Jaronú fue intervenido y se identificó como Brasil.



17 de febrero de 1967.- En su diario en Bolivia el Che precisa que ese día llovió intensamente. Escribe:



“La lluvia siguió toda la mañana, 18 horas de lluvia. Todo está mojado y el río muy crecido”.



Señala que mandó a Marcos, con otros dos combatientes, para que buscaran un camino para ir al Rosita y que volvieron a la tarde luego de hacer 4 kilómetros de trocha y que informó que se levanta un firme pelado similar a lo que llamamos la Pampa del Tigre.



Comenta que el boliviano Inti Peredo se siente mal, producto de un atracón de comida.

