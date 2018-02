Che Guevara: "El vino chileno es riquísimo"





21 de febrero de 1952.- En el territorio chileno, en el poblado de Lautaro, Ernesto Guevara en unión de su amigo Alberto Granado participan en una fiesta en la casa de un mecánico que habían conocido al llegar a esa ciudad. Lautaro es una ciudad y comuna chilena de la provincia de Cautín en la Región de la Araucanía.



La ciudad de Lautaro está ubicada a 20 kilómetros al norte de Temuco. Debe su nombre a un líder y estratega mapuche del siglo XVI, famoso por sus hazañas en la Guerra de Arauco. Fue fundada el 18 de febrero de 1881.



Al describir lo acaecido en la fiesta en Lautaro, Ernesto señala en sus Notas de Viaje:



“El vino chileno es riquísimo y yo tomaba con una velocidad extraordinaria, de modo que, al ir al baile del pueblo me sentía capaz de las más grandes hazañas. La reunión se desarrolló dentro de un marco de agradable intimidad y nos siguieron llenando la barriga y el cerebro con vino.



Uno de los mecánicos del taller, que era particularmente amable, me pidió que bailara con la mujer porque a él le habían sentado mal “la mezcla”, y la mujer estaba calentita y palpitante y tenía vino chileno y la tomé de la mano para llevarla afuera; me siguió mansamente pero se dio cuenta de que el marido la miraba y me dijo que ella se quedaba; yo ya no estaba en situación de entender razones e iniciamos en el medio del salón una puja que dio por resultado llevarla hasta una de las puertas, cuando ya toda la gente nos miraba, en ese momento intentó tirarme una patada, y, como yo seguía arrastrándola le hice perder el equilibrio y cayó al suelo estrepitosamente.



Mientras corríamos hacia el pueblo perseguidos por un enjambre de bailarines enfurecidos, Alberto se lamentaba de todos los vinos que le hubiera hecho pagar al marido”.







21 de febrero de 1954.- En la capital guatemalteca el joven Ernesto Guevara participa en unión de un grupo de nicaragüenses y otros latinoamericanos en un acto que se efectúa para rendir homenaje a Augusto César Sandino.



Nacido el 18 de mayo de 1895, Sandino fue un destacado luchador nicaragüense. Se alzó en armas el 26 de octubre de 1923, contra la burguesía reinante en su país. Años después también luchó en contra de las tropas norteamericanas que habían desembarcado en Nicaragua.



El primero de enero de 1933, triunfa la causa sandinista al retirarse los invasores norteamericanos del territorio nicaragüense. Pero el 21 de febrero de 1934 Sandino fue capturado y posteriormente asesinado por orden de quién se convertiría en un dictador Anastasio Somoza.



21 de febrero de 1967.-En esta fecha el Che precisa en el diario que lleva en Bolivia:



“Lenta caminata arroyo arriba. Pombo y Rolando volvieron con la noticia de que el otro arroyo daba paso, pero Marcos exploró éste y lucía lo mismo. A las 11 salimos, pero a las 13.30 nos encontramos con unos pozos de agua muy fría que no se podían vadear. Se mandó a Loro a explorar y tardó mucho por lo que envié por la retaguardia a Braulio y Joaquín”.



Seguidamente específica:



“Loro volvió con la noticia de que el arroyo ensanchaba más arriba y era más practicable por lo que se resolvió seguir sin esperar los resultados de Joaquín. A las 6 acampamos cuando aquél traía la noticia de que se podía subir el firme y había bastante camino practicable. Inti está mal; “aventado” por segunda vez en una semana”.

