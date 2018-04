Che Guevara visita Duaba





1 de abril de 1952.- Los jóvenes Ernesto Guevara y Alberto Granado permanecen en El Cuzco, en Perú, donde habían llegado el día anterior. Visitaron nuevamente el Museo.



Se interesaron mucho por lo que apreciaron en la sala de antropología. Entre las muestras que más le atrajo la atención estuvo una serie de figuras e ídolos, hechos con un material llamado champis, que es una aleación de cobre, estaño, plata y oro.



Según detalló Alberto Granado años después al editar sus memorias de ese viaje muchas de esas figuras presentaban escenas humorísticas con una gracia y un buen gusto que hablaban mucho de la calidad de sus ejecutores. También en este día visitaron otros templos de esa zona histórica del territorio peruano.



1 de abril de 1963.- En Duaba, sitio ubicado en la parte oriental de Cuba, en la actual provincia de Guantánamo, el Comandante Ernesto Che Guevara participa y habla en el acto que se celebra en conmemoración del desembarco de Antonio Maceo en 1895 en unión de otros patriotas, para incorporarse a la guerra por la independencia que se había reiniciado el 24 de febrero de ese año.



1 de abril de 1963.- Junto al Comandante Raúl Castro, el Che participa en la inauguración de la planta procesadora de cacao en Baracoa, la que fue construida a un costo de unos 800 mil pesos.



Al entrar en funcionamiento dicha planta contaba con una capacidad para procesar unos 40 mil quintales de cacao anualmente. El cacao es uno de los productos que se cosecha en las montañas de la zona más oriental del territorio cubano.



1 de abril de 1965.- Muy cambiado desde el punto de vista físico, para evitar ser reconocido, y con un pasaporte a nombre de Ramón Benítez, sale el Che de Cuba con el objetivo de dirigirse hacia el territorio africano.

Primero llega a Dar Es Salaam, capital de Tanzania y después se dirige hacia el Congo (Leopoldville).



1 de abril de 1967.- En sus anotaciones en el diario que lleva en Bolivia el Che específica que la vanguardia partió a las siete, con bastante retraso. Precisa:



“Falta el Camba que no regresó de su expedición con el Ñato para esconder las armas en la cueva del Oso”.



Detalla que Tuma a las diez llegó del observatorio avisando que había visto 3 ó 4 soldados en la pampita de caza. Señala:



“Ocupamos las posiciones y Walter, desde la vigía, avisó que había visto 3 y un mulo o burro y que estaban emplazando algo; me lo mostró pero no vida nada. A las 16.00 me retiré, juzgando que, en todo caso, ya no era necesario permanecer pues no atacarían, pero me parece que fue una ilusión óptica de Walter”.



Seguidamente manifiesta:



“Decidí evacuar todo mañana mismo y que Rolando se hiciera cargo de la retaguardia en ausencia de Joaquín. El Ñato y Camba llegaron a las 21.00 dejando todo guardado, menos una comida para los 6 que se quedaron. Estos son: Joaquín, Alejandro, Moro, Serapio, Eustaquio y Polo. Los tres cubanos bajo protesta”.



Especifica que se mató la otra yegua para dejarle charquí, carne secada al sol, a los 6 y que a las 23.00 llegó Antonio con la noticia de que todo había transcurrido sin novedad y con un saco de maíz. En la parte final de sus anotaciones correspondiente a esta fecha expresa:



“A las 4.00 de la madrugada salió Rolando, llevándose la impedimenta de los 4 flojos (Chingolo, Eusebio, Paco, Pepe). Pepe quiso que le dieran un arma y que se quedaba. Camba fue con él.



“A las cinco llegó Coco con un nuevo mensaje indicando que habían sacrificado una vaca y nos esperaban. Le dí como punto de reunión el arroyo que sale monte debajo de la finca pasado mañana a las 12 del día. Otros detalles de lo que hicieron varios de los integrantes de la guerrilla durante el transcurso del día y la noche”.

