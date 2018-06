El Che asiste a una función de la Opera de Pekín





7 de junio de 1952 .- Ernesto Guevara y Alberto Granado continúan realizando la travesía a bordo de una lancha por el rio Amazonas rumbo al leprosorio de San Pablo.



El río Amazonas es un río de América del Sur, que atraviesa Perú (nacimiento), Colombia y Brasil (desembocadura). Es el río más largo y caudaloso del mundo y contiene más agua que el Nilo, el Yangtsé y el Misisipi juntos.



Acerca del viaje Ernesto señala en sus apuntes:



“Comimos mal y caro con un indio extrañamente ataviado con una pollerita hecha de paja rojiza y algunos collares de la misma paja: pertenecía a la tribu de los Yaguas, se llamaba Benjamín pero no hablaba casi el castellano. Presentaba en la región supraescapular izquierda una cicatriz de bala, disparo hecho casi a quemarropa teniendo como vil “venganza”, según decía él. La noche fue plena de zancudos que disputaron nuestras casi vírgenes carnes. Hubo una variante importante en la orientación síquica del viaje, al enterarnos que desde Manaos se puede pasar a Venezuela por río.”



7 de junio de 1960 .- Junto a Fidel Castro, el Comandante Ernesto Che Guevara asiste al espectáculo artístico de la Opera de Pekín que se presentó en La Habana auspiciado por el Comité de Amistad Chino-Cubano.



Aunque es muy conocida como Ópera de Pekín sus orígenes se sitúan en las provincias de Anhui y Hubei. Gran parte de los diálogos se realiza en antiguos dialectos procedentes de estas dos regiones. Se cree que la ópera de Pekín nació en el año 1790 con una representación que un grupo teatral ofreció al emperador Qianlong para festejar su octogésimo cumpleaños. Originariamente, la ópera se representaba únicamente en la corte imperial y no se convirtió en un espectáculo público hasta más tarde.



7 de junio de 1962.- El Che, durante sus funciones como Ministro de Industrias, crea la Empresa Consolidada de Construcción Naval.



7 de junio de 1967 .- El Che es bastante breve en lo que escribe en esta fecha en su diario en Bolivia.



Tan sólo apunta:



“Caminamos con parsimonia desechando potreros viejos, hasta que el guía, uno de los hijos del dueño, anunció que no había más. Seguimos por la playa hasta encontrar otro chaco, del que no había hablado, con jocos, caña, guineos, y un poco de frijoles. Aquí hicimos campamento. El muchacho que nos guía comenzó a quejarse de fuertes dolores de vientre, no sabemos si auténticos.”

