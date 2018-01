El Che a casi seis años se reencuentra con sus padres

9 de enero de 1959: El Comandante Ernesto Che Guevara tiene la posibilidad de reencontrarse con sus padres en La Habana.



Ellos habían viajado desde Argentina en un avión en el que se trasladó hacia la capital cubana a un grupo de exiliados que se hallaban en el país sureño.



El reencuentro del Che con sus familiares se produjo en el aeropuerto internacional “José Martí”.



Desde hacía casi seis años los padres del Che no habían visto a su hijo, al cual despidieron en julio de 1953 en Buenos Aires.



En el transcurso de los siguientes días los familiares del Che participan en varias actividades que éste realiza, entre ellas en una conferencia que él imparte en la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo en las que trata sobre las proyecciones sociales del Ejército Rebelde.



Años después en un libro que escribió titulado Mi hijo el Che, Ernesto Guevara Lynch destacó la emoción que experimentaba al ver el desenvolvimiento de su hijo como Comandante y uno de los dirigentes de la Revolución Cubana.





Señaló: Fueron para nosotros días inolvidables. Veíamos a Ernesto todas las veces que él nos permitía, o mejor dicho, que sus ocupaciones le permitían poder charlar con nosotros. Pero siempre encontraba un momento para poder hacerlo. Una tarde fue Ernesto a visitarnos a nuestro hotel. Aproveché la oportunidad y le pedí que se encerrase conmigo en una habitación. Quería hablar a solas con él; sin que nadie nos molestase; otras veces había querido hacerlo, pero siempre andaba ocupado, cumpliendo órdenes o zarandeando por sus ocupaciones.



Entramos en la habitación y se sentó tranquilo. Había cambiado mucho. Cuando se fue parecía un imberbe, y ahora una barba rala le cubría parte de la cara. Estaba muy delgado y quemado por el sol. Hablaba pausadamente, pero sus ojos eran los mismos de siempre, las ideas se le amontonaban y no tenía tiempo para expresarlas, y entonces solía charlar nerviosamente y a veces se tragaba las palabras. Ahora lo veía frente a mí, más aplomado; meditaba antes de contestar, cosa que nunca hizo. Le pregunté qué iba a hacer con su medicina. Me miró de soslayo, se quedó pensando un momento y luego, esbozando una sonrisa, me contestó:



¿De mi medicina? Mira viejo, como vos te llamas Ernesto Guevara como yo, en tu oficina de construcciones colocas una chapa con tu nombre y abajo le pones médico y ya podrás comenzar a matar gente sin ningún peligro.



Y se reía de su chiste. Yo insistí en la pregunta y entonces, poniéndose serio, me contestó:



De mi medicina puedo decirte que hace rato que la he abandonado. Ahora soy un combatiente que está trabajando en el apuntalamiento de un gobierno. ¿Qué va a ser de mí? Yo mismo no sé en qué tierra dejaré los huesos.”



9 de enero de 1967: En el diario que lleva en Bolivia, el Che específica: “Llovía, todo está mojado. El río crecido no daba paso, de modo que no hubo reemplazo de posta en el campamento viejo. Día sin otra novedad.”



Del Autor