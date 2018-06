El Che en el Cisne por el Amazonas





6 de junio de 1952 .- Después de haber permanecido varios días en Iquitos, algunos de los cuales estuvo seriamente afectado por el asma, el joven Ernesto Guevara en unión de Alberto Granado sale hacia el leprosorio de San Pablo.



Navegan por el río Amazonas a bordo de una pequeña lancha identificada como “El Cisne”.



En sus Notas de viaje detalla que confiados en la pereza de los patrones que podrían salir más tarde pero nunca con anticipación, ellos durmieron tranquilamente y después de dar una vuelta fueron a la biblioteca, donde los halló el ayudante del capitán de la embarcación, quién estaba muy agitado porque El Cisne salía a las 11:30 de la mañana y ya eran las once y cinco.



Seguidamente expresa:



“Arreglamos todas las cosas rápido y como yo estaba demasiado asmático todavía tomamos un auto que nos cobró media libra por andar 8 cuadras iquiteñas. Llegamos al barco y éste no salía hasta las 3 pero había que estar necesariamente a la una embarcados…”



6 de junio de 1961 .- El Comandante Ernesto Che Guevara habla en el acto de inauguración del primer torneo de ajedrez por equipos entre organismos estatales efectuado en la Ciudad Deportiva, en La Habana.



Resalta:



“Es muy interesante que ya en esta etapa de la revolución podamos inaugurar un torneo como éste, un torneo donde todos o casi todos los representantes de organismos estatales vienen a disputar el triunfo”.



Y agrega:



“Naturalmente que el ajedrez es un pasatiempo, pero es además un educador del raciocinio, y los países que tienen grandes equipos de ajedrecistas marchan también a la cabeza del mundo en otras esferas más importantes. Esperamos que este torneo tenga el lucimiento que merece, por la categoría de los participantes y el entusiasmo con que todos van a disputar el triunfo. Esperamos también que un segundo torneo tenga más participantes y que todos los organismos estatales puedan intervenir. Veré si me animo a participar por el Ministerio de Industrias en el próximo torneo”.



6 de junio de 1967 .- El Che señala en su diario en Bolivia que tras un desayuno magro tres de los combatientes salieron a explorar y que a las 14 horas volvió uno con la noticia de que se había llegado a un chaco abandonado, con ganado.



Precisa:



“Nos pusimos todos en marcha y, siguiendo el curso del arroyo, cruzamos el chaco y fuimos a dar al Río Grande. De allí se mandó una exploración con la misión de tomar alguna casa si se veía cerca y aislada; así se hizo y las primeras informaciones indicaban que estábamos a 3 kms. de Puerto Camacho, donde habían unos 50 soldados. Se comunica por senda”.



En la parte final de sus anotaciones detalla que pasaron toda la noche cocinando puerco y algo que él identificó como locro, una sopa de arroz con charqui, papas y viandas típicas de la región oriental de Bolivia.



Específica que no rindió la jornada lo esperado y que salieron cansados, ya de día.

Del Autor