El Che firma convenios relacionados con la industria del níquel

1 de junio de 1952 .- Junto a Alberto Granado, Ernesto Guevara llega a Iquitos ubicado en el noreste de Perú. Resulta conocido como la capital de la Amazonia Peruana. Está establecida en la Gran Planicie y rodeada por varios ríos.



Ernesto y Alberto se ponen en contacto con el personal médico de esta ciudad. Logran alojarse en el hospital. Ernesto se siente afectado por el asma.



En sus Notas de viaje, señala:



“Era día domingo, el de la llegada, y ya temprano atracábamos al malecón de Iquitos. Enseguida nos pusimos al habla con el jefe de Servicio de Cooperativa Internacional ya que no estaba en Iquitos el doctor Chávez Pastor, a quién íbamos recomendados. De todas maneras nos trataron muy bien, nos alojamos en el servicio de fiebre amarilla y nos dieron de comer en el hospital; yo seguía con asma y sin poder dar en la clave de mi desventura fuellística, llegándome a poner 4 adrenalinas en un día”.



En Iquitos también Ernesto escribe cartas a sus familiares, entre ellos a su tía Beatriz, a quién le hace referencia acerca de sus planes inmediatos. Detalla:



“Yo salgo mañana en un barco que tarda tres días en llegar a San Pablo, allí estaremos una semana en la leprosería y desde este punto a Leticia es un día de viaje, de modo que si no consigo transporte inmediato para seguir viaje, me puedo juntar con alguna carta escrita a ese punto”.



1 de junio de 1961 .- En representación de Cuba el Comandante Ernesto Che Guevara firma un convenio mediante el cual la Unión Soviética facilitaría asistencia técnica para fomentar el desarrollo de las plantas industriales de níquel existentes en Cuba.



El Che destaca la importancia de ese convenio y agradece la ayuda prestada en el gran esfuerzo que Cuba llevaba adelante para lograr el fomento de la industrialización del país.



1 de junio de 1967 .- En sus anotaciones correspondientes a este día en el diario que lleva en Bolivia, el Che señala que envió a los integrantes de la vanguardia del grupo de combatientes que dirige a apostarse en el camino y hacer una exploración hasta el cruce del camino petrolero, a unos tres kilómetros.



Y añade:



“La aviación comenzó a moverse por la zona, de acuerdo con la información de la radio en el sentido de que el mal tiempo había dificultado las acciones los días anteriores y ahora las reiniciarían”.



Seguidamente precisa:



“Dieron un parte extraño sobre dos muertos y tres heridos, que no se sabe si son los viejos o nuevos”.



Manifiesta que después de comer a las cinco reemprendieron la marcha y que avanzaron unos siete u ocho kilómetros sin novedad y seguidamente caminaron uno y medio por la vía y tomaron un callejón abandonado que los debía llevar a un chaco a siete kilómetros, y precisa:



“pero ya estaba todo el mundo cansado y nos dormimos a mitad de camino”.



Comenta en la parte final de sus anotaciones correspondientes a este día:



“En todo el trayecto, sólo se escuchó un tiro lejano”.

