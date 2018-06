El Che habla de la Casa de las Américas





12 de junio de 1952 .- Ernesto Guevara y Alberto Granado permanecen en el leprosorio de San Pablo en Perú.



En esta fecha Ernesto en unión del doctor Bresciani sigue compartiendo con los pacientes y también con otras personas que habitan en la zona. Alberto pasa una parte del día en el laboratorio.



En horas de la tarde Ernesto y Alberto se bañan en el río y realizan labores de pesquería.



12 de junio de 1953 .- La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires le expide a Ernesto Guevara de la Serna el certificado de haber concluido la carrera de medicina.



Después participa en una fiesta de despedida que organizaron sus compañeros de la Clínica del doctor Salvador Pisani, centro especializado en alergias que se dedicaba a la investigación del asma.



12 de junio de 1959 .- El Comandante Ernesto Che Guevara parte de La Habana al frente de una delegación del Gobierno Revolucionario de Cuba que realizará una gira por varios países de Asia y el Medio Oriente.



Fidel Castro acude al aeropuerto internacional “José Martí” a despedirlo. Esa es la primera delegación cubana que cumpliría tal misión a los pocos meses de haberse producido el triunfo revolucionario.



Durante varios meses el Che realizó ese recorrido en el que se entrevistó con dirigentes y personalidades políticas así como visitó diversos lugares.



12 de junio de 1960 .- La revista “Verde Olivo” publica el trabajo del Che titulado “Idígoras, Somoza y otras pruebas de amistad”, en la sección Sin bala en el directo. Hace un análisis de la relación existente entre esos dictadores en América Latina.



Señala en la parte inicial de su trabajo:



“Es curioso. Esta Revolución cubana, que fue unánimemente aplaudida aquel primero de enero, empezó a perder entre los gobiernos de América una serie de amigos. Hay que recalcar, entre los gobiernos, porque en el pueblo se está ganando amigos. Y se pierden amigos en esos gobiernos por la dictadura, por la supresión de periódicos, porque la libertad de palabra es conculcada, porque no se dan elecciones, porque se llega a la estatificación de toda la hacienda pública y la empresa privada está por el suelo, en fin, es variado el porqué de la repulsa.”



Agrega:



“Naturalmente, nosotros sabemos que Ydígoras, Somoza y Trujillo, realizan elecciones ejemplares; sabemos también, por ejemplo, que la economía de Santo Domingo está en manos privadas, porque al fin y al cabo, que Trujillo sea dueño de toda la isla, bueno, pero lo es como Trujillo, no como Jefe del Estado; él no es ni siquiera presidente. Que los Somozas, por otro lado sean la misma cosa, bueno, pero es Somoza como Somoza, no como mandatario. Que los periódicos de la oposición hace muchos años que no existen en esos países, que una agencia de noticias internacionales se haya expulsado de Guatemala, bueno, eso no importa.”



También expone:



“Es decir, que nosotros somos vilipendiados por hacer algo que ellos también hacen, pero con otro sentido, y que otras veces hacen y nosotros no hacemos. Es distinto fusilar a un criminal de guerra y asesinar a un estudiante.”



El Che seguidamente ofrece detalles acerca de las características de los dictadores existentes en países de América Latina.



12 de junio de 1964 .- En carta dirigida a Haydee Santamaría, Directora de la Casa de las Américas, el Che le comunica que pone a disposición de dicha institución cultural el dinero que le iban a entregar como derecho de autor por la edición del libro que recogía sus vivencias durante la lucha revolucionaria.



Señala:



“Le di instrucciones a la Unión de Escritores que pusieran ese dinero a disposición de ustedes, como una medida de transacción para no entrar en una lucha de principios que tienen alcances más vastos, por una bobería. Lo único importante, es que no puedo aceptar un centavo de un libro que no hace más que narrar las peripecias de la guerra. Dispón del dinero como te parezca.”



12 de junio de 1967 .- El Che señala en su diario que creyeron en principio que podrían llegar al Rosita, o por lo menos, al Rio Grande de nuevo, de modo que emprendieron la marcha.

Detalla:



“Al llegar a una pequeña aguada se vio difícil la cosa, por lo que permanecimos allí, esperando noticias.”



Precisa que a las 15 horas llegó un informe de que había otra aguada más grande, pero que era imposible bajar todavía y que resolvieron quedarse allí.



Señala que el día comenzó a descomponerse y, por último, el surazo les obsequió una noche de frío y agua.



Seguidamente detalla:



“La radio da una noticia interesante: el periódico Presencia anuncia un muerto y un herido por parte del Ejército en el choque del sábado; esto es muy bueno y casi seguramente es cierto, de manera que mantenemos el ritmo de choques con muertos.”



Hace referencia a otro comunicado que además de anunciar la muerte del guerrillero boliviano Inti Peredo (cosa que no era cierta) ofrecía detalles de la composición de la guerrilla al plantear que la integraban 17 cubanos, 14 brasileros, 4 argentinos, 3 peruanos.



Comenta el Che:



“Los cubanos y peruanos corresponden a la realidad; había que ver de dónde sacaron la noticia.”

