El Che habla sobre el Segundo Frente Nacional del Escambray

12 de febrero de 1954: El joven Ernesto Guevara le envía desde Guatemala una misiva a su padre Ernesto Guevara Lynch en la que le ofrece detalles sobre la situación existente en este país en el que elementos reaccionarios apoyados por los monopolios norteamericanos realizaban actividades contra el gobierno de Jacobo Arbenz.



Señala: “El otro día se descubrió una conspiración en la que estaban metidos los ases de la democracia centroamericana, apadrinados por la UnitedFruit o el Departamento de Estado, que eso no se aclaró perfectamente.Los documentos publicados son incontrovertibles y así lo reconoció todo el mundo...”



12 de febrero de 1961: El Comandante Ernesto Che Guevara en un trabajo publicado en la revista “Verde Olivo” recuerda como tras haberse producido el triunfo revolucionario el primero de enero de 1959 hubo algunos elementosque habían formadoparte del denominado Segundo Frente Nacional del Escambray que intentaronocupar posiciones en el Gobierno y otras instituciones con la finalidad de robar.



Ese frente se había creado en la segunda mitad del año 1958 cuando sus principales dirigentes se habían separado de las fuerzas del Directorio Revolucionario 13 de marzo que operaban en la zona montañosa de la parte central del territorio cubano.



En este trabajo el Che específica cuál fue la actitud de los verdaderos revolucionarios frente a la actitud de esos oportunistas y traidores.



El Che comenta que con el decursar del tiempo muchos de esos elementos finalmente decidieron marcharse del país hacia los Estados Unidos de América.





12 de febrero de 1967: El Che detalla en su diario que recorrieron rápidamente los dos kilómetros que habían explorado en la jornada anterior otros combatientes.



Señala: “A partir de ese momento las picadas se hicieron muy lentamente.”

Después señala que a las 4 de la tarde cayeron en un camino real que lucía ser el buscado y añade: “En frente, del otro lado del río, nos queda una casa que decidimos desechar y buscarnos otra de este lado que debía ser la de Montaño, un recomendado de Rojas.”



Precisa: “Inti y el Loro fueron hasta allí pero no encontraron a nadie, aunque las características indicaban que ésa era.”



Tras detallar que a las siete y treinta salieron en marcha nocturna que sirvió para demostrar lo mucho que queda por aprender, añade: “A las 10, aproximadamente, Inti y el Loro volvieron a ir a la casa trayendo noticias no muy buenas: el hombre estaba borracho y muy poco acogedor; no tiene más que maíz. Se había emborrachado en la casa de Caballero, del otro lado del río, cuyo vado pasa por allí. Decidimos quedarnos a dormir en un bosquecito cercano. Tenía un cansancio atroz, pues las humintas me habían caído mal y llevaba un día sin comer.”

