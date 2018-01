El Che y los principales logros obtenidos por el Ministerio de Industria

12 de enero de 1950: El joven Ernesto Guevara, con el empleo de una bicicleta con un pequeño motor adaptado continúa solitario su recorrido por la zona norte de Argentina. Se extasía ante el paisaje que contempla y al mismo tiempo va aquilatando como viven los sectores humildes de la población.



En las anotaciones que hace acerca de lo que aprecia en su transitar por la parte norteña del territorio argentino, expresa: “Entramos en plena zona montañosa y a la vuelta de cada curva algo nuevo nos maravilla. Ya cerca de Lobería tengo oportunidad de admirar uno de los paisajes más bonitos de las rutas; al borde del camino hay una especie de puente de ferrocarril sostenido sólo por los tirantes y debajo del cual corre el río Juramento. La orilla está llena de piedras de todos colores y las grisáceas aguas del río corren turbulentas entre escarpadas orillas de magnífica vegetación. Me quedo un rato mirando el agua.”





12 de enero de 1964: El Comandante Ernesto Che Guevara visita la exposición del Ministerio de Industria instalada en la terminal de Ómnibus de La Habana.



En esa exposición se mostraron los principales logros obtenidos por la esfera industrial cubana en el último lustro.



Múltiples habían sido los problemas que el país había tenido que encarar para poder mantener y hacer avanzar la rama industrial puesto que el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba había provocado falta de materias primas, equipos y otros accesorios para las industrias cubanas, la mayoría de las cuales eran de procedencia norteamericana y por ende dependían de piezas de repuesto que antaño llegaban a Cuba procedentes del mercado norteamericano.



El Che en sus funciones como Ministro de Industrias estimuló mucho a los técnicos y trabajadores en general para que con sus inventivas fueran capaces de lograr que las industrias no se paralizaran.



12 de enero de 1967: El Che manifiesta en su diario que se envió la góndola a traer lo último.



Especifica que el combatiente identificado por él como El Loro no había regresado todavía.



Trató además otras cuestiones de carácter estratégico al señalar: “Hicimos algunos ejercicios de subir las lomas de nuestro arroyo, pero eso arrojó más de dos horas para los lados y sólo 7 minutos para el centro; aquí hay que realizar la defensa.”



También expresa algo que pone de manifiesto su preocupación por el estado de ánimo de sus compañeros: “Joaquín me dijo que Marcos se había mostrado dolido por la referencia a sus errores hecha en la reunión del otro día. Debo hablar con él.”

Del Autor