El Che publica en la revista Verde Olivo





3 de junio de 1952 .- Ernesto Guevara y Alberto Granado permanecen en Iquitos. Todavía Ernesto está afectado por el asma.



En sus Notas de viaje comenta que resolvió hacer dieta absoluta por la mañana y relativa por la noche eliminando el arroz, y que mejoró algo, aunque no mucho.



Después manifiesta:



“Por la noche, vimos Stromboli, de Ingrid Bergman y Rossellini como director: no se le puede dar otro calificativo que mala”.



Se refiere a la película Stromboli, tierra de dios, elaborada en Italia en 1950 dirigida por Roberto Rossellini y con Ingrid Bergman como actriz principal. Resultó considerada como un ejemplo clásico del neorrealismo italiano.



3 de junio de 1960 .- En la revista “Verde Olivo” se publica el trabajo del Comandante Ernesto Che Guevara titulado “El café, el petróleo, el algodón, el cobre y otras cuotas”.



Señala:



“Desde que se formaron los imperios modernos, los imperios económicos, ha sido preocupación de todos el tener bajo su férula a los pequeños países llamados clementemente subdesarrollados. La forma mejor era convertirse en el comprador único de artículos únicos que produjeran…”



El Che apunta que se veían cosas fantásticas y se refirió a la situación específica de varios países de América Latina y sus productos esenciales.



Y añade:



“Sabiamente han distribuido país por país el producto necesario y a la vez producto que de producirse un boicot, haría tambalear o caer el país en cuestión”.



Con respecto a Cuba expresa que han tratado de cercenarle todos sus ingresos, de aherrojarla, aislarla y luego destruirla y empieza el juego de la cuota azucarera.



Y manifiesta de inmediato al calificar la actitud de los Estados Unidos de América:



“Con esa manía de hipocresía, no expresan directamente lo que sabe todo el mundo, es decir, que Cuba es el centro de un ataque de los Estados Unidos”.



En la parte final de su trabajo el Che igualmente afirma:



“Estados Unidos nos agredirá bajando la cuota, simplemente porque ése es el camino del imperio, porque no conoce otra actitud, otra negación que la fuerza y porque, en su soberbia, están acostumbrados a tratar a todo el mundo como si fuera su siervo”.



Enfatiza:



“Que no se equivoquen: Con cuota o sin cuota, Cuba seguirá siempre de pie y nunca de rodillas; ésa es una posición que olvidaron hace largos meses los hombres que llegaron de la Sierra”.



3 de junio de 1967 .- En su diario en Bolivia el Che precisa que salieron a las 6.30 por la margen izquierda del arroyo caminando hasta las 12 y que allí mandó a dos combatientes a realizar una exploración y que encontraron un buen lugar para preparar una emboscada.



Expresa:



“A las 13 ocupamos posiciones, Ricardo y yo con un grupo cada uno en el centro, Pombo en un extremo y Miguel, con toda la vanguardia, en el punto ideal”.



Añade:



“A las 14.30 pasó un camión con chancos que dejamos pasar, a las 16.20 una camioneta con botellas vacías y a las 17 un camión del ejército, el mismo de ayer con dos soldaditos envueltos en frazada, en la cama del vehículo.



“No tuve coraje para tirarles y no me funcionó el cerebro lo suficientemente rápido como para detenerlo, lo dejamos pasar”.



Finalmente detalla:



“A las 18 levantamos la emboscada y seguimos camino abajo hasta encontrar el arroyo de nuevo. Apenas llegados pasaron 4 camiones en fila y luego 3 más al parecer sin ejército”.

Del Autor