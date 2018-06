El Che publica en Verde Olivo el artículo Lucha contra el bandidaje





9 de junio de 1952 .- Ernesto Guevara y Alberto Granado permanecen en el leprosorio San Pablo en Perú.



De lo que hicieron en esta fecha, Ernesto precisa en sus Notas de viaje:



“Visitamos a la monja administradora, madre Sor Alberto, de aspecto viril y nos fuimos a jugar un partido de fútbol en que los dos actuamos muy mal. Mi asma empezó a ceder.”



9 de junio de 1959 .- Al Comandante Ernesto Che Guevara se le encomienda la misión de encabezar una delegación del Gobierno Revolucionario cubano que realizaría una gira por varios países de Asia y también del denominado Medio Oriente con vistas a establecer vínculos económicos y diplomáticos con naciones de esas zonas del mundo.



9 de junio de 1963 .- La revista “Verde Olivo” publica el trabajo del Che titulado “Lucha contra el bandidaje”.



En ese trabajo analiza y describe como los integrantes del Ejército Rebelde se enfrentaron y castigaron a algunos elementos que en la Sierra Maestra, durante la lucha de liberación nacional, realizaban acciones vandálicas contra los habitantes de la zona.



Señala:



“Las condiciones de la Sierra permitían ya una vida libre en un territorio más ó menos amplio. Este territorio no era ocupado habitualmente por el ejército y, muchas veces, no era siquiera hollado por su planta, pero no teníamos organizado un sistema de gobierno lo suficientemente amplio y estricto como para impedir la libre acción de grupos de hombres que, bajo el pretexto de la acción revolucionaria, se dedicaban al pillaje, al bandidaje y a toda una serie de acciones delictivas.”



9 de junio de 1967 .- El Che es muy breve en las anotaciones que hace este día en su diario en Bolivia.



Detalla:



“Caminamos dos horas hasta llegar al farallón. Allí el Ñato con todo empeño estaba haciendo su balsa, pero ésta demoró mucho y no ha quedado bien; no se probó todavía.”



Señala que mandó a otro de los integrantes de la guerrilla a buscar otra salida pero fracasó.



Expresa finalmente que pescaron un dorado grande, un pez de agua fluvial de la región oriental de Bolivia, parecido al pargo.

