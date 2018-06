El Che en la Sierra Maestra





13 de junio de 1952 .- Ernesto Guevara y Alberto Granado siguen en la zona donde se halla el leprosorio de San Pablo, en el territorio peruano.



Con respecto a ello en sus Notas de viaje, Ernesto expresa que como amaneció lloviendo no pudieron ir al asilo “y el día quedó en general en blanco.”



Años más tarde Alberto en su libro Con el Che por el Sudamérica en el que reflejó sus vivencias de este viaje con su amigo Ernesto, recordó que ese día en horas de la tarde salieron a pescar y que se encontraron con un indio yagua, que estaba pescando con arpones, y lo siguieron para observar la forma en que lo hacía.



Contó que usaba unas lanzas de madera liviana, con puntas de madera dura o huesos tallados y que cada mango de esa especie de arpón estaba unido por un cordel de dos o tres metros de largo a un pedazo de madera de balsa, teñida de colores blanco, rojo o azul.



Y añadió:



“Con la canoa va recorriendo las orillas de las pequeñas quebradas que desembocan en el río, y en el momento oportuno lanza el arpón contra el pez que está a su alcance. Si hace blanco no espera, sino que sigue quebrada arriba, mientras el pez se desplaza con el arpón clavado en su cuerpo.”



Alberto manifestó que tanto él como Ernesto quedaron maravillados de la habilidad del indio en sus faenas como pescador.







13 de junio de 1958 .- En la Sierra Maestra, en Cuba, el Comandante Ernesto Che Guevara como integrante del Ejército Rebelde, sigue participando en forma activa en el enfrentamiento que hacen los combatientes revolucionarios a las fuerzas de la dictadura que llevan a cabo una gran ofensiva en esa zona montañosa de la parte oriental de Cuba.



Desde la etapa final del mes de mayo el régimen dictatorial había enviado hacia la Sierra Maestra una gran cantidad de fuerzas militares y armamentos que junto al empleo de la aviación para tratar de vencer a los combatientes rebeldes.



Pero éstos, pese a la gran desventaja numérica y calidad de las armas con que contaban no sólo le hacían resistencia a los ataques de los soldados de la dictadura sino que poco a poco lograban detener su avance e incluso propinarles costosos reveses.



13 de junio de 1967 .- En sus anotaciones en el diario que escribe en la selva boliviana, el Che detalla lo que hicieron varios de los integrantes de la fuerza guerrillera y se refiere a la situación que tienen en cuanto a los alimentos.



Detalla:



“Sólo caminamos una hora, hasta la próxima aguada, pues los chaqueadores no llegaron ni al Rosita, ni al río. Mucho frío. Mañana es posible que se llegue. Nos queda comida floja para 5 días.”



Igualmente trata con respecto a la situación política existente en Bolivia en esos momentos al expresar:



“Lo interesante es la convulsión política del país, la fabulosa cantidad de pactos y contrapactos que hay en el ambiente. Pocas veces se ha visto tan claramente la posibilidad de catalización de la guerrilla.”

Del Autor