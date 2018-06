El joven Ernesto llega al territorio de San Pablo





8 de junio de 1952 .-Ernesto Guevara y Alberto Granado llegan a la zona donde se localiza el leprosorio de San Pablo, en el territorio peruano.



Acerca de ello Ernesto precisa en sus Notas de viaje:



“Sereno pasó el día, en que dormitamos lo más posible para recuperar el sueño perdido con la carga de zancudos; por la noche, a eso de la una, me despertaron en momentos en que tiraba un sueñito para avisarme que estábamos en San Pablo.”



Detalla que enseguida avisaron al médico director de la colonia, el doctor Federico Bresciani, quién los atendió muy amablemente y les facilitó un cuarto para dormir.



Años más tarde también Alberto Granado haría referencia en sus memorias del viaje con Ernesto Guevara, a la llegada al leprosorio de San Pablo, al expresar:



“Arribamos el domingo 8 a las 3.00 de la mañana, aproximadamente. Cuando se supo que habían llegado “los científicos argentinos”, se levantó el médico director, doctor Bresciani. Nos invitó a su casa mientras nos preparaban una habitación. Como era una noche de luna clara pudimos observar la edificación y la distribución de la colonia.”



8 de junio de 1962 .- Al hablar en el acto de entrega de premios a los obreros destacados en los meses de marzo y abril, el Comandante Ernesto Che Guevara manifiesta que hay que defender la Revolución no sólo por sus hechos positivos y el lírico valor del pueblo frente al imperialismo, sino porque nos va en ello el estómago y el pellejo.



8 de junio de 1967 .- El Che en este día expresa en la parte inicial de sus anotaciones en el diario que lleva en Bolivia:



“Corrimos el campamento unos 300 metros para librarnos de la doble vigilancia de la playa y el chaco aunque luego nos enteramos de que el dueño no había hecho camino y siempre venía en chalana.”



Seguidamente precisa que cuatro de los combatientes salieron a tratar de hacer un camino que cortara el farallón pero que retornaron por la tarde con la noticia de que era imposible.



Específica que convinieron en hacer una balsa al día siguiente, cerca del farallón.



Tras comentar que tuvo que hacerle una advertencia a otro de los integrantes del grupo guerrillero por sus desplantes, igualmente expresa al comentar sobre la situación política en Bolivia:



“Se da noticias del estado de sitio y la amenaza minera, pero todo quedan en agua de borrajas.”

Del Autor