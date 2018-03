El joven Ernesto llega a Valparaíso





7 de marzo de 1952.- Tras permanecer varios días en la capital chilena, donde habían tenido que dejar la moto Poderosa II, se dirigen Ernesto Guevara y Alberto Granado hacia Valparaíso que tiene el principal puerto de Chile y uno de los más importantes del Pacífico Sur.



Geográficamente, la ciudad se presenta en forma de un gran anfiteatro natural, emplazada en la bahía homónima y rodeada de cerros.



En relación con la ciudad chilena de Valparaíso hizo constar en sus Notas de viaje:



“Valparaíso es muy pintoresca, edificada sobre la playa que da a la Bahía, al crecer, ha ido trepando los cerros que mueren en el mar. Su extraña arquitectura de zinc, escalonada en gradas que se unen entre sí por serpenteantes escaleras o por funiculares, ve realzada su belleza de museo de manicomio por el contraste que forman los diversos coloridos de las casas que se mezclan con el azul plomizo de la bahía. Con paciencia de disectores husmeamos en las escalerillas sucias y en los huecos, charlamos con los mendigos que pululan; auscultamos el fondo de la ciudad, las miasmas que nos atraen. Nuestras narices distendidas captan la miseria con fervor sádico”.



En esta ciudad Ernesto aprecia la terrible situación que enfrentaba una señora ya mayor que estaba enferma y no contaba recursos pues había sido despedida de su empleo.



Detalla:



“La pobre daba lástima, se respiraba en su pieza ese olor acre de sudor concentrado y patas sucias, mezclado al polvo de unos sillones, única paquetería de la casa. Sumaba a su estado asmático una regular descompensación cardíaca.



“En estos casos es cuando el médico consciente de su total inferioridad frente al medio, desea un cambio de cosas, algo que suprima la injusticia que supone el que la pobre vieja hubiera estado sirviendo hasta hacía un mes para ganarse el sustento, hipando y penando, pero manteniendo frente a la vida una actitud erecta”.







Y al vivir esta experiencia el joven Ernesto hace la siguiente reflexión:



“Hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en un absurdo sentido de castas algo que no está en mí contestar pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero, a solventar obras de utilidad social”.



7 de marzo de 1967.- En sus anotaciones en el diario que lleva en la selva boliviana el Comandante Ernesto Che Guevara tras recordar que cumplía 4 meses el grupo guerrillero que dirigía comenta acerca del estado de ánimo de sus compañeros y precisa:



“La gente está cada vez más desanimada, viendo llegar el fin de las provisiones, pero no del camino”.



Seguidamente detalla:



“Hoy avanzamos entre 4 y 5 kilómetros por la orilla del río y dimos al final con un trillo prometedor. La comida: 3 pajaritos y medio y el resto del palmito; a partir de mañana, lata pelada, a un tercio por cabeza, durante dos días; luego la leche que es la despedida”.



Finalmente precisa:



“Para Ñacahuasu deben faltar dos a 3 jornadas”.

