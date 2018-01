Ernesto Che Guevara desde el Banco Nacional de Cuba

29 de enero de 1952: El joven Ernesto Guevara llega a Piedra de Águila, una localidad ubicada en el departamento Collón Curá en el sudeste de la provincia del Neuquén, en la Patagonia Argentina.



Allí predomina el clima característico de las zonas desérticas, alcanzando en verano los 37 grados centígrados y en invierno los menos diez.



Los primeros en denominar a este sitio como Piedra del Águila, fueron los integrantes del Tercer Regimiento de Caballería en 1890.



Algunos adjudican dicho nombre Piedra del Águila a una formación rocosa existente en la barca con la forma de dicha ave.



En el avance hacia este lugar Ernesto y su amigo Granado tuvieron serios problemas con la moto, y al respecto él comenta en sus Notas de Viaje:



“Obligados a quedar en el lugar nos aprontamos a pasar la noche lo mejor posible de modo que preparamos la carpa y nos metimos dentro, para ocultar nuestra hambre y sed (no había agua cerca ní teníamos carne) con un sueñito acorde con nuestro cansancio. Sin embargo, la brisa del anochecer no tardó en transformarse en un violentísimo viento que nos levantó la carpa dejándonos a la intemperie, el frío arréciale. Debimos atar la moto a un poste de teléfono y, poniendo la lona de la carpa de resguardo, acostarnos detrás de ella. El viento huracanado impedía usar nuestros catres. La no fue muy linda, pero al fin el sueño pudo contra frío, viento y lo que viniera y amanecimos a las 9 de la mañana, con el sobre nosotros.”



La rotura de la moto les había complicado la situación y en sus apuntes Ernesto refleja lo que para ellos constituía una preocupación esencial: “A la luz del día pudimos ver que el famoso ruido era provocado por la rotura del cuadro en la parte delantera. El problema era arreglar como se pudiera y llegar a un centro poblado donde pudiéramos soldar el caño roto. Nuestros amigos los alambres se encargaron de sacarnos provisionalmente del paso.



Arreglamos todas las cosas y salimos sin saber bien a cuánto estábamos del centro poblado más próximo. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando vimos a la salida de la segunda curva que tomamos, una casa habitada. Nos recibieron muy bien y saciaron nuestra hambre con un exquisito asado de cordero. De allí caminamos 20 kilómetros hasta el lugar llamado Piedra de Águila donde pudimos soldar, pero ya era tan tarde que decidimos quedarnos a dormir en la casa del mecánico.”





29 de enero de 1960: El Comandante Ernesto Che Guevara habla en el acto organizado por los trabajadores del Banco Nacional de Cuba para hacer entrega de su aporte monetario destinado al desarrollo industrial del país.



En respuesta a un llamamiento de la Central de Trabajadores de Cuba los obreros habían acordado donar el cuatro por ciento de su salario con el objetivo de fomentar el avance de la rama industrial.



En su intervención el Che expresa: “Ese cuatro por ciento de ustedes y otros empleados y trabajadores que ya lo han ofrecido, es el símbolo de identificación absoluta del Gobierno y las clases productoras: es el vínculo entre los gobernantes y su pueblo.”



29 de enero de 1967: Como día de absoluta holganza salvo para los cocineros, cazadores y posta califica el Che en su diario a esta fecha en la selva boliviana.



También detalla: “Por la noche llegó Coco que no había ido a Santa Cruz, sino a Camiri. Dejó a Loyola para seguir en avión a la Paz y a Moisés para ir en góndola a Sucre. Dejaron establecido el domingo como día de contactos. Se fijó el día 1ro de febrero para salir.”

