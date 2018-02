Ernesto Guevara funda Radio Rebelde en Altos de Conrado





24 de febrero de 1958.-Después de realizar previamente algunas pruebas, desde el campamento del Comandante Ernesto Che Guevara en la Sierra Maestra, Radio Rebelde comenzó a trasmitir en forma sistemática. La planta de radio estuvo inicialmente en la zona entre la Pata de la Mesa y Altos de Conrado.



Acerca de la entrada en funcionamiento de Radio Rebelde, el Che señalaría años después al hacer referencia a aspectos del desarrollo de la lucha revolucionaria en Cuba: “Al finalizar este primer año de guerra y comenzar el segundo teníamos una pequeña planta transmisora".



Las primeras transmisiones formales se realizaron en los días de febrero del año 1958, y los únicos oyentes que tuvimos fueron Pelencho, un campesino cuyo bohío estaba situado en la loma de enfrente a la planta, y Fidel, que estaba de visita en nuestro campamento, preparando las condiciones para atacar Pino del Agua, y escuchó la transmisión en nuestro receptor.



Paulatinamente fue mejorando la calidad técnica de las emisiones, pasando entonces a la Columna 1, siendo una de las estaciones de más raiting de Cuba al finalizar la campaña en diciembre del 58”.



24 de febrero de 1960.-En nombre del Ejército Rebelde el Che habla en el acto de conversión de la fortaleza militar de la ciudad de Holguín en un centro educacional, al cual se le pone por nombre el del mártir Oscar Lucero. En esa otrora fortaleza militar tuvo su sede antes del triunfo de la Revolución el Regimiento Número Siete.



En su discurso el Che destaca:



“Al entregar un cuartel transformado en escuela, no hacemos otra cosa que convertir ese antiguo símbolo del oprobio en un recinto donde se forjarán los ciudadanos de Cuba que serán sus futuros soldados, si en el día de mañana se necesita esa fuerza para defender nuestra isla”.







Oscar Antonio Lucero Moya fue un destacado combatiente revolucionario santiaguero. Participó en forma activa en la lucha clandestina contra la dictadura batistiana en Oriente y La Habana.



Tras ser detenido fue sometido a terribles torturas por las fuerzas de la tiranía y finalmente asesinado en el edificio del Buró de Investigaciones, en la ciudad de La Habana.



Fue a pocas horas del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, cuando se pudo apreciar que en la celda número 6 de ese centro en la pared el joven revolucionario, con letras con manchas de sangre, había escrito: "18 de mayo de 1958 aún vivo Oscar".



Oscar Lucero había nacido en Palmarito de Cauto, Oriente, el 30 de abril de 1928.



24 de febrero de 1965.-En Argelia el Che participa y habla en el Segundo Seminario Económico de Solidaridad Afroasiática. En ese evento señala que Cuba elevaba la voz de los pueblos de América y precisa que dicha reunión constituía una asamblea de los pueblos que luchan.



Resalta que la lucha había que desarrollarla también por librarse de las trabas coloniales o neocoloniales y que era imperioso obtener el poder político y liquidar a las clases explotadoras, para después afrontar la segunda etapa de la lucha, que adquiere características más difíciles que la anterior.



Precisa:



“No hay fronteras en esta lucha a muerte, no podemos permanecer indiferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo; una victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra, así como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos. El ejercicio del internacionalismo proletario es no sólo un deber de los pueblos que luchan por asegurar un futuro mejor, además, es una necesidad insoslayable”.



24 de febrero de 1967.-El Che recuerda en su diario en Bolivia a su hijo Ernesto en ocasión de su cumpleaños. También califica a esta fecha como día trabajoso y desganado. Escribe:



“Se avanzó muy poco, sin agua, pues el arroyo que llegamos está seco...”



Añade:



“A las 12 se cambiaron los macheteros por el agotamiento; a las 2 de la tarde llovía un poco y se cargaban las cantimploras; poco después encontramos una poceta y a las 5 acampábamos en un rellano, al lado del agua. Marcos y Urbano siguieron la exploración y Marcos volvió con la noticia de que el río estaba a un par de kilómetros pero el camino por el arroyo era muy malo, pues se convertía en una ciénaga”.

